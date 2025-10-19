Un Danilo Medina más elocuente con la prensa reiteró este domingo las críticas al gobierno de Luis Abinader, al que cuestionó por "inaugurar obras por partes", lo que, a su entender, provocará su salida del poder en las próximas elecciones.

El exjefe de Estado mencionó las obras que levantó en los dos periodos en los que gobernó (2012-2020), indicando que muchas las hizo sin anunciarlo, mientras que otros solo anuncian, pero no terminan.

"Hay gente que se hizo famosa ofreciendo; el PLD se hizo famoso haciendo. Hicimos cosas que nunca prometimos", dijo Medina. Enumeró el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Circunvalación de Santo Domingo y La Nueva Barquita.

De igual manera, mencionó otras que las dejó avanzadas, como la Nueva Victoria, el Palacio Judicial en Santo Domingo Este y la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. De estas, lamentó que la actual administración aún no las ha entregado.

"A este gobierno le gusta inaugurar por parte. No terminan las obras, sino que, cualquier pedazo que hacen, lo inauguran", expresó el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Durante una asamblea de dirigentes en Villa Duarte, Santo Domingo Este, Medina recordó que durante su gestión también mejoró el salario de los médicos, agrónomos y profesores. También resaltó la construcción de escuelas, miles de viviendas y los apartamentos a través de la alianza público-privada, como la Ciudad Juan Bosch.

"La gente está convencida de que quien sabe gobernar es el PLD, por eso pasan 14 años y no vuelven a ganar", dijo Medina.

Optimista

Frente a los simpatizantes, Medina manifestó que la diferencia entre el PLD y el PRM es de solo cinco puntos, y que para el próximo año estará en primer lugar de las encuestas. En ese sentido, instó a los nuevos miembros a trabajar en favor de la organización.

"Los hechos del PLD nos están posicionando para ganar las próximas elecciones. Estamos compitiendo por el primer lugar", expresó.

Al encuentro, celebrado en el Club Calero de Villa Duarte, asistieron, además, el secretario general del PLD, Jhonny Pujols, y demás miembros, como Zoraima Puello, Jaime David Fernández Mirabal e Iván Lorenzo, entre otros funcionarios.