Leonel juramenta a más de 40 exdirigentes del PRM y PLD en San Cristóbal

Leonel Fernández durante la juramentación de los dirigentes en la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezó este domingo la juramentación de 40 dirigentes comunitarios, excandidatos y líderes políticos provenientes de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y otras organizaciones que formalizaron su integración a la organización opositora.

"Vienen compañeros del viejo partido, vienen compañeros del partido de gobierno a la Fuerza del Pueblo porque saben que, inevitablemente, en el 2028 el triunfo será de la Fuerza del Pueblo", dijo, según recoge una nota de prensa.

El expresidente agradeció el trabajo tesonero de los dirigentes de la FP, asegurando que el posicionamiento actual de la organización en primer lugar de las preferencias del electorado "se debe al esfuerzo de todos, al trabajo continuo, infatigable y permanente".

Entre los nuevos miembros hay docentes, empresarios y dirigentes barriales. Entre ellos se destacan Isaac Newton Medina Acosta, empresario y exmiembro del PRM; Eladio Hernández, dirigente sectorial también proveniente del PRM; y los docentes Elizabeth Florentino Moreno y Evaristo De León de León.

También, el pastor evangélico Feliberto Reyes; el dirigente municipal del PRM Jorge Cecilio Suárez Taizón; y el abogado Carlos Manuel Metivier Mejía.

También se integraron Dominga Brito, Juan de Dios y Bonifacio Mota Ozuna, junto a Nathali Zapata Arias, Daniel Báez, José Luis Morbán, Cristian Emilio Segura, Marcelino Germán Monegro, Eduardo Vizcaíno Pérez, Miriam Peguero Pimentel y Johan Rafael García Reyes, todos del partido de gobierno.

Completan el grupo de Nigua figuras como Humberto Rodríguez Arias, excandidato a regidor; y Víctor Antonio Araujo Bibieca, también con liderazgo sectorial dentro del PRM. Igualmente, se sumaron Albania Echavarría Díaz, Valeri Maldonado Germán y otros actores locales que fortalecen la estructura organizativa en la zona.

Otro juramentados

De igual manera, desde la comunidad de Quita Sueño se integraron los dirigentes comunitarios y militantes con base territorial. Entre ellos, Domingo Ubri Jiménez, Marcelino Germán Monegro, Eduardo Edison Vizcaíno Pérez, Miriam Peguero Pimentel, Francisco Peña Tiberio y Cristian Emilio Segura, todos con militancia reciente en el PRM, decidieron sumarse al proyecto de la Fuerza del Pueblo.

También juraron compromiso con la organización Nathanael De Paula Rodríguez, Samuel Félix De Paula Rodríguez, Evelin García Mariano, Olga Rodríguez Martínez, Franchesca Méndez Batista, Julio Manuel De La Cruz, Ginayra López Aybar, Alondra De Paula Martínez, Marielys Alcalá Lorenzo, Rossy Morel Séptimo y Mary Kate De Paula, provenientes del PLD y PRM.

En este mismo bloque se sumaron también Leidy Turbi, Layonel Ubri, Liss de Ubri Turbi, Yohanna Alfonso, María Pilar Ferreira, Félix Aybar, Jhohal Turbi y Josual Turbi, todos del PRM y reconocidos en la zona por su activismo local.

El acto generó una notable movilización en la zona, con asistencia de simpatizantes, líderes comunitarios, equipos políticos y medios de comunicación, consolidando el liderazgo de Fernández como figura de alto arrastre en el sur del país.