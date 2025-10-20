Más de 10 personas vinculadas al PRM involucrados en casos de narcotráfico

Fotografía de archivo de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte y en el fondo su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien le acompañó en todas las audiencias del proceso penal por lavado de activos. ( DIARIO LIBRE )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha reafirmado su "posición firme", categórica e inquebrantable" frente a cualquier vínculo con el narco, luego de que, la semana pasada, se conociera que dos allegados son investigados en Estados Unidos por tráfico de droga.

Hasta la fecha, al menos ocho dirigentes son investigados y algunos ya recibieron condena. Debido a esas sanciones, el artículo 65 de sus estatutos establece hasta expulsión del PRM; sin embargo, el partido no ha informado que haya apartado a los sentenciados por esa causa.

Diputados, alcaldes, regidores y exfuncionarios han sido acusados; integran la lista de señalados a redes criminales, lo que ha sido "caldo de cultivo" para los partidos opositores atacar al oficialismo. Los más sonados son:

Yamil Abreu

Durante el apogeo de la campaña del 2020, Yamil Abreu, exdirector municipal de Las Lagunas, Azua, fue extraditado a Estados Unidos bajo la acusación de tener contacto con el cartel de Sinaloa, en México.

Al momento de su apresamiento, Abreu era un dirigente activo del PRM y estaba compitiendo para volver al ser director municipal.

Miguel Gutiérrez

El diputado Miguel Gutiérrez fue arrestado en Miami en 2021 y condenado a 16 años de prisión en 2024 por traficar cocaína hacia Estados Unidos. El PRM pidió a la Cámara de Diputados nombrar un sustituto. No se conoce que haya sido expulsado, como establecen sus estatutos.

Fabio Augusto Jorge-Puras

Exasesor honorífico para las Zonas Francas fue destituido en mayo de 2025. Un jurado federal lo acusa de distribuir cocaína a Estados Unidos entre 2019 y 2020 desde Colombia, República Dominicana y EE.UU. El acusado ya había removido del cargo a través del decreto Decreto 273-25, de mayo de 2025.

Gaspar Antonio Polanco Virella

Exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de formar parte de una red internacional de narcotráfico. Viajó a Miami en octubre de 2025 para entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

Edickson Herrera Silvestre

El regidor del PRM por el Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre, se entregó en mayo a las autoridades de Estados Unidos, que lo acusa de integrar una internacional de tráfico de cocaína.

En septiembre del 2025, Herrera Silvestre fue suspendido por el Consejo de Regidores del Distrito Nacional.

Rosa Pilarte

La exdiputada por Santiago y esposa de Miguel Arturo "Micky" López, también señalado al crimen organizado, fue condenada a cinco años de prisión por narcotráfico. En el proceso judicial no se reeligió al cargo, por lo que ya no tendría inmunidad parlamentaria.

Juan Maldonado y Faustina Guerrero Cabrera

Los esposos de El Seibo fueron señalados en el 2021 en la operación Falcón, lanzada contra una supuesta red de lavado de activos proveniente del narco. En el caso Maldonado fue suspendido de la Dirección General Comunidad Digna.

Sin embargo, su esposa se mantuvo en el cargo, ya que tenía inmunidad parlamentaria. El PRM no la apartó del cargo y ganó la curul para el periodo 2024-2028.

El caso de la Operación Falcón sigue pendiente en los tribunales de Santiago.

Nelson Marmolejos Gil

El diputado de Santiago también tiene un proceso abierto en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Pese a los señalamientos, el PRM lo dejó competir y se mantiene en el puesto para el periodo 2024-2028.