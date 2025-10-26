El expresidente Leonel Fernández se solidariza con afectados de Melissa

Leonel Fernández habla durante una actividad en Nigua, provincia San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente Leonel Fernández expresó este domingo su solidaridad con las familias dominicanas afectadas por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Melissa, la cual ha afectado a más de 700 viviendas en diferentes lugares del país.

"Expreso toda mi solidaridad a las familias dominicanas afectadas por las lluvias ocasionadas por el fenómeno Melissa", dijo el exmandatario en un mensaje en X.

Fernández expuso que "acompaña a quienes enfrentan pérdidas" y dijo que confía en la resiliencia del pueblo dominicano para levantarse.

"En estos momentos de dificultad, acompaño a quienes enfrentan pérdidas y confío en la resiliencia y la fortaleza de nuestro pueblo que siempre ha sabido levantarse unido ante la adversidad", manifestó en su escrito.

Las precipitaciones asociadas a la tormenta Melissa, ahora convertida en huracán de categoría 4, paralizaron las actividades económicas del Gran Santo Domingo y gran parte del país.