El expresidente Leonel Fernández se solidariza con afectados de Melissa

El exmandatario confía en la resiliencia y la fortaleza del pueblo dominicano

    Leonel Fernández habla durante una actividad en Nigua, provincia San Cristóbal. (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente Leonel Fernández expresó este domingo su solidaridad con las familias dominicanas afectadas por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Melissa, la cual ha afectado a más de 700 viviendas en diferentes lugares del país.  

    "Expreso toda mi solidaridad a las familias dominicanas afectadas por las lluvias ocasionadas por el fenómeno Melissa", dijo el exmandatario en un mensaje en X.

    Fernández expuso que "acompaña a quienes enfrentan pérdidas" y dijo que confía en la resiliencia del pueblo dominicano para levantarse.

    "En estos momentos de dificultad, acompaño a quienes enfrentan pérdidas y confío en la resiliencia y la fortaleza de nuestro pueblo que siempre ha sabido levantarse unido ante la adversidad", manifestó en su escrito. 

    Las precipitaciones asociadas a la tormenta Melissa, ahora convertida en huracán de categoría 4, paralizaron las actividades económicas del Gran Santo Domingo y gran parte del país. 

