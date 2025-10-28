Yván Lorenzo califica de "burla" publicación de auditoría de Senasa de gestión 2017-2019

Yván Lorenzo, del PLD, cuestiona que la Cámara de Cuentas publique auditoría a gestiones pasadas de Senasa. ( ARCHIVO )

El exsenador de Elías Piña y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, lanzó la noche de este martes duras críticas a una auditoría realizada y publicada por la Cámara de Cuentas a la gestión de los años 2017 y 2019 del Seguro Nacional de Salud (Senasa), entidad que está envuelta en un escándalo por supuesta malversación de miles de millones de pesos.

Para el político, la experticia realizada a ese periodo es "como una burla a la inteligencia del pueblo dominicano", cuando el periodo cuestionado es el 2023-2024.

"Se publica esta auditoría al Seguro Nacional de Salud, a pesar de que el rumor público acusa a la gestión de Santiago Hazim de haber malversado más de 50 mil millones de pesos", dijo el legislador en su cuenta de X junto al informe de la Cámara de Cuentas de República Dominicana publicado el viernes 24 de octubre de 2025.

"En lugar de auditar los años 2023 y 2024, que aún están pendientes, se presenta una auditoría correspondiente a los años 2017 y 2018, mientras sigue pendiente una investigación especial sobre la administración del Dr. Hazim", agregó.

La auditoría al Senasa publicada por la Cámara de Cuentas corresponde al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019 y fue aplicada a la ejecución de los estados financieros del Senasa en ese tiempo. En ese periodo dirigieron la entidad Chanel Rosa Chupany (2014-2018) y Mercedes Rodríguez Silver (2018-2020).

"Desfalco millonario"

Desde hace meses se ha denunciado que Senasa fue objeto de un desfalco millonario, el cual era ejecutado a través del pago de procedimientos médicos que no se realizaban. Sobre esto, el Gobierno depositó en la Procuraduría General de la República una serie de documentos para que iniciara una investigación y el presidente Luis Abinader proclamó que su gestión no toleraría "actos de corrupción", pero dijo que no hablaría del caso Senasa hasta que el Ministerio Público se pronunciara sobre el tema.

El 13 de septiembre de este año, el jefe de Estado dispuso que el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, entregaran ante la Procuraduría General de la República un informe con hallazgos de presuntas irregularidades detectadas en esa institución.

El documento fue recibido por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, para los fines de investigación y actuación del Ministerio Público.

https://x.com/ivanlorenzord/status/1983305074769084498