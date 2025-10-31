Fuerza del Pueblo dice que el Gobierno castiga con impuestos indebidos a más de 750 mil asalariados

La titular de la Secretaría de Asuntos Laborales y Sindicales de la Fuerza del Pueblo, Nélsida Marmolejos (al centro), fue la vocera en la rueda de prensa en que la organización abordó el tema de la indexación salarial. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este viernes que más de 750 mil asalariados dominicanos están siendo castigados fiscalmente con impuestos indebidos, como consecuencia de la negativa del Gobierno a aplicar la indexación del tramo exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establecida en el Código Tributario.

La organización consideró que esta omisión representa una violación directa a la ley y una práctica que reduce de forma progresiva el ingreso real de los trabajadores formales.

"Cada año, más de 750,000 asalariados pagan más ISR simplemente porque sus salarios nominales suben por la inflación, no porque hayan mejorado su poder adquisitivo", advirtió la organización en un documento que leyó Nélsida Marmolejos, secretaria de Asuntos Laborales en una rueda de prensa.

La dirigente explicó que, si se hubiese aplicado el ajuste por inflación que exige la normativa tributaria, el tramo exento rondaría hoy los más de 50,000 pesos mensuales, y no los 34,685 pesos que permanecen congelados desde el año 2017.

"De haberse aplicado la exención que manda la ley, se habría evitado que asalariados con sueldos medios, entre 40,000 pesos y 70,000 pesos mensuales, estén cargando con un impuesto inflacionario que disminuye su ingreso real entre 800 pesos y 6,000 pesos al mes", precisó Marmolejos.

El partido opositor calificó como insostenible el argumento oficial que justifica el congelamiento del tramo exento en nombre de la estabilidad fiscal y sostuvo que la falta de actualización distorsiona la economía y debilita la equidad del sistema tributario.

"No es cierto el argumento de que la aplicación de la indexación de los salarios no protege la estabilidad macroeconómica. Por el contrario, su no aplicación contribuye a distorsionarla", subrayó.

Dice sistema "castiga la formalidad"

La organización denunció una "creciente inequidad" en la estructura tributaria, señalando que los trabajadores formales están financiando, con sus impuestos, una parte significativa del gasto social, mientras se les niega un derecho que la ley ya contempla.

"Resulta irracional que, mientras el Gobierno pretende justificar recursos otorgados a programas sociales para quienes no tributan, niegue a los asalariados que sí tributan el ajuste que la ley ordena", expresó Marmolejos.

Agregó: "Un sistema fiscal que castiga la formalidad e ignora la inflación pierde legitimidad y sostenibilidad. Cumplir el Código Tributario no es un lujo fiscal, es una cuestión de respeto al Estado de derecho y de justicia elemental hacia los contribuyentes que sostienen al país".

Pide incluir indexación en presupuesto de 2026

La Fuerza del Pueblo solicitó al Congreso Nacional que, en el proceso de aprobación del Presupuesto General del Estado para 2026, se garantice la "aplicación inmediata de la indexación legal del ISR" o, "en su defecto, se incluya una cláusula transitoria en la reforma fiscal que asegure su restitución automática a partir del próximo año".