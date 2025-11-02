Leonel califica como "gravísimo error" del PRM el despido de técnicos agropecuarios

Leonel se reunió con productores agropecuarios de San José de Ocoa, Sabana Larga, Rancho Arriba, Nizao, La Ciénega y El Pinar. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, calificó este domingo como un "gravísimo error" la decisión del actual Gobierno de despedir a técnicos y profesionales del área agropecuaria tras asumir el poder en 2020, lo que, a su juicio, ha provocado la crisis que actualmente afecta al campo dominicano.

Según una nota de prensa, Fernández habló al encabezar un encuentro con más de 300 productores agropecuarios en San José de Ocoa, a donde acudió para conocer de primera mano la realidad que se está viviendo en el campo dominicano.

Durante la reunión, los productores expusieron sus inquietudes, necesidades y aspiraciones, coincidiendo en "la frustración que sienten por el manejo que las actuales autoridades han dado al sector agropecuario".

"El gobierno actual cometió un gravísimo error al llegar al gobierno en el 2020, y fue despedir a técnicos y profesionales del área agropecuaria. Me lo contaban donde quiera que iba: se está cometiendo un grave error, despidiendo a profesionales y a técnicos que siempre en distintos gobiernos han servido a los productores agropecuarios de la República Dominicana", expresó el exmandatario.

Fernández, quien fue presidente del país en tres ocasiones, señaló que la desvinculación de personal calificado ha reducido la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los agricultores.

"Si sacamos a la gente que sabe, que ha estudiado en las universidades, que ha estudiado fuera, que son los que entienden, y los despiden sencillamente porque no son de esa agrupación política, se ha cometido un grave error que se está sintiendo en estos momentos", sostuvo.

El líder opositor aseguró que la falta de asistencia técnica y acompañamiento gubernamental ha provocado una disminución en la productividad agrícola y un deterioro general del sector.

Prometió que, al retornar al poder en 2028, su Gobierno restablecerá los puestos de los técnicos y profesionales agropecuarios despedidos, garantizando una cooperación permanente con los productores del país.

"Nosotros vamos a restituir a esa gente y vamos a buscar a todos los profesionales agrícolas para que estén permanentemente en cooperación y asistencia con ustedes, los productores que lo merecen y lo están reclamando", concluyó.

Los presentes coincidieron en la necesidad de reorientar la política agropecuaria nacional, fortalecer la asistencia técnica y recuperar la confianza del productor rural, clave para el desarrollo sostenible del campo dominicano.

El encuentro reunió a productores de distintas comunidades agrícolas de la provincia, incluyendo San José de Ocoa, Sabana Larga, Rancho Arriba, Nizao, La Ciénega y El Pinar, entre otras, reconocidas por su diversidad productiva en cultivos como aguacate, cebolla, café, hortalizas y vegetales de exportación.