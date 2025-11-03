Fuerza del Pueblo juramenta nuevos miembros de su Dirección Política y convoca marcha para el día 30

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández (al centro) toma el juramento a los nuevos miembros de la Dirección Política. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza del Pueblo (FP) juramentó este lunes a los nuevos miembros de su Dirección Política, electos durante las elecciones internas celebradas el pasado 15 de septiembre de 2025.

El acto fue encabezado por el presidente de la organización, Leonel Fernández.

Los nuevos integrantes del máximo organismo de dirección son Juan Bautista Gómez Almánzar, Jesús Antonio Féliz Féliz, Marcos Genaro Cross Sánchez, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Felipe Payano, Raúl Arturo Martínez Martínez, Ángel Danilo Terrero Fortuna, Víctor José Díaz Rúa, Hamlet Werner Vladimir Otañez Tejada y Modesto Reyes Valentín.

El presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, fue el encargado de tomar juramento a los nuevos dirigentes. La actividad se celebró en el hotel Barceló (antiguo Lina), ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/9da6eaca-f932-4bed-9460-1355f3ac378b-6468ea3a.jpg Rafael Alburquerque, Antonio Florián, Leonel Fernández, Radhamés Peña y Henry Merán durante la actividad. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/65d0176b-efa0-44da-ac66-fb7d440a0118-9de65b41.jpg Vista general de los participantes en la actividad de la Fuerza del Pueblo. (DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS)

En el mismo proceso interno fueron ratificados Leonel Fernández como presidente del partido, Radhamés Jiménez Peña como vicepresidente y Antonio Florián como secretario general.

Convocan a marcha el próximo 30 de noviembre

Durante este primer encuentro de la nueva Dirección Política, el partido acordó convocar una marcha pacífica el próximo 30 de noviembre, como muestra de respaldo a las demandas sociales de la población y en protesta por lo que considera una “ausencia de respuestas del Gobierno”.

Crisis profunda

La Fuerza del Pueblo advirtió que el país enfrenta una crisis profunda en distintos ámbitos, evidenciada en el alto costo de la vida, el aumento de la inseguridad ciudadana, los apagones frecuentes y la escasez de agua potable en comunidades urbanas y rurales.

Asimismo, el partido opositor señaló la inestabilidad en la tasa de cambio del dólar, lo que,según afirmó, ha afectado la confianza de comerciantes, empresarios y ciudadanos, dificultando la planificación de sus actividades económicas.