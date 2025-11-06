Abel Martínez llama a militantes a trabajar porque, "cuando el PLD se levanta, se levanta el país"

El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez. ( FUENTE EXTERNA )

El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, hizo este jueves un llamado a toda la militancia morada a redoblar esfuerzos en el trabajo político y social, ya que el país atraviesa momentos de incertidumbre y desconfianza.

Enfatizó que es tiempo de volver a organizar, escuchar y caminar junto al pueblo dominicano para recuperar la esperanza y fortalecer el espíritu nacional.

"El PLD debe volver a caminar junto al dominicano de a pie, junto al joven que busca oportunidades, junto a las madres que anhelan seguridad y junto a los trabajadores que reclaman justicia. Nuestra misión es volver a ganarnos la confianza del pueblo con trabajo, con entrega y con resultados. Recordemos que la grandeza del PLD no está solo en su historia, sino en su capacidad de renovarse sin perder sus valores", manifestó a través de una nota de prensa.

Martínez resaltó que el compromiso del PLD no se limita a un cambio de Gobierno, sino a una renovación profunda de valores, ética y vocación de servicio.

"No se trata de mirar atrás, sino de mirar hacia adelante con fe, con disciplina y con corazón morado, porque cuando el PLD se levanta, se levanta el país y cuando el PLD camina con el pueblo, el pueblo vuelve a creer", señaló.

Martínez reafirmó su compromiso de seguir trabajando por una República Dominicana más justa y próspera, destacando que, "para lograrlo, sigamos adelante, con la fe puesta en Dios y con la convicción firme de devolverle a nuestro pueblo un futuro digno, lleno de oportunidades y de esperanza".