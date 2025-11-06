×
Abel Martínez llama a militantes a trabajar porque, "cuando el PLD se levanta, se levanta el país"

Resaltó que el compromiso del PLD no se limita a un cambio de Gobierno, sino a una renovación profunda de valores, ética y vocación de servicio

Abel Martínez llama a militantes a redoblar sus esfuerzos para recuperar confianza de la población

    Abel Martínez llama a militantes a trabajar porque, cuando el PLD se levanta, se levanta el país
    El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez. (FUENTE EXTERNA)

    El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, hizo este jueves un llamado a toda la militancia morada a redoblar esfuerzos en el trabajo político y social, ya que el país atraviesa momentos de incertidumbre y desconfianza. 

    Enfatizó que es tiempo de volver a organizar, escuchar y caminar junto al pueblo dominicano para recuperar la esperanza y fortalecer el espíritu nacional.

    "El PLD debe volver a caminar junto al dominicano de a pie, junto al joven que busca oportunidades, junto a las madres que anhelan seguridad y junto a los trabajadores que reclaman justicia. Nuestra misión es volver a ganarnos la confianza del pueblo con trabajo, con entrega y con resultados. Recordemos que la grandeza del PLD no está solo en su historia, sino en su capacidad de renovarse sin perder sus valores", manifestó a través de una nota de prensa.

    Martínez resaltó que el compromiso del PLD no se limita a un cambio de Gobierno, sino a una renovación profunda de valores, ética y vocación de servicio.

    "No se trata de mirar atrás, sino de mirar hacia adelante con fe, con disciplina y con corazón morado, porque cuando el PLD se levanta, se levanta el país y cuando el PLD camina con el pueblo, el pueblo vuelve a creer", señaló.

    Martínez reafirmó su compromiso de seguir trabajando por una República Dominicana más justa y próspera, destacando que, "para lograrlo, sigamos adelante, con la fe puesta en Dios y con la convicción firme de devolverle a nuestro pueblo un futuro digno, lleno de oportunidades y de esperanza".

