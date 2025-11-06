Leonel exige indexar tramo exento del ISR y acusa al Gobierno de aplicar "un aumento disfrazado"

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente Leonel Fernández advirtió este jueves que la inflación no puede seguir convirtiéndose "en un impuesto encubierto sobre los trabajadores", al reclamar la actualización del tramo exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme dispone el Código Tributario.

"Urge indexar, como dice el Código Tributario, el tramo exento del ISR para proteger el ingreso real y garantizar justicia fiscal. El salario no debe ser botín del fisco", señaló el líder de la Fuerza del Pueblo a través de su cuenta en la red social X.

Fernández recordó que el monto exento del ISR permanece congelado desde 2017, mientras la inflación acumulada ronda el 40 %. "De haberse aplicado la indexación prevista por ley, el mínimo no imponible sería hoy de unos 50,000 pesos mensuales, no 34,685 pesos. Esa omisión es un aumento disfrazado", afirmó.

La inflación no puede seguir convirtiéndose en un impuesto encubierto sobre los trabajadores. Urge indexar, como dice el Código Tributario,,el tramo exento del ISR para proteger el ingreso real y garantizar justicia fiscal. El salario no debe ser botín del fisco.



Abro hilo... — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) November 7, 2025

El exmandatario consideró que gravar ingresos por debajo del costo de vida equivale a "castigar la subsistencia del trabajador formal". "El costo de la vida no es renta, es mínimo vital. En las empresas no se gravan insumos; en los hogares, la canasta básica cumple ese papel", explicó.

Fernández planteó que la salida es "legal, técnica y ética": aplicar la indexación automática anual del ISR y establecer una regla fiscal que discipline el gasto público. "Solo así construiremos un sistema tributario justo, que grave la capacidad y no la supervivencia", concluyó.

El tema de la indexación salarial fue planteado el mes pasado por el senador y hijo del exmandatario, Omar Fernández, representante del Distrito Nacional.

El senador, que ha exigido al Gobierno cumplir con el Código Tributario y ajustar la escala salarial exenta del Impuesto sobre la Renta (ISR), ha mantenido el debate y ha señalado que la indexación permitiría liberar de impuestos a los salarios de hasta 52,000 pesos mensuales.