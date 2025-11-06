El PLD respalda la reforma integral "Déjala Ir" para erradicar feminicidios

Una comisión de diputados, encabezada por Kinsberly Taveras, entregó la propuesta a Danilo Medina y Johnny Pujols, presidente y secretario general del PLD. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, recibió la tarde de este miércoles una representación del Congreso de la República que le presentó el programa de Reforma Integral "Déjala Ir" con el objetivo de combatir los feminicidios y filicidios, valorando el mismo y asumiendo el compromiso de respaldar dicha iniciativa.

El expresidente de la República, Danilo Medina, en su calidad de presidente del PLD, recibió la documentación con la propuesta de reforma, en compañía de Johnny Pujols, secretario general; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados y los integrantes del Comité Político, Danilo Díaz, quien es también diputado, Karen Ricardo y Kenia Lora.

Las diputadas del PLD Damaris Vásquez, Ydenia Doñé y Heidy Musa, quienes son firmantes de la propuesta de reforma, también formaron parte de la comitiva que participó del encuentro, indica una nota de prensa.

La diputada Kinsberly Taveras, proponente de la ley Marco para la Erradicación de los Feminicidios y los Filicidios, encabezó la representación de sus colegas en el Congreso en el diálogo sostenido con la dirección del PLD, celebrado en el Salón Profesor Juan Bosch de la Oficina Presidencial, ubicada en la Zona Universitaria del Distrito Nacional.

Te puede interesar Legisladoras presentan en el Congreso el proyecto de Reforma Integral "Déjala Ir"

Luego de los congresistas participantes presentar sus saludos al expresidente Danilo Medina y agradecer su acogida, Taveras explicó que la iniciativa persigue construir desde el Congreso Nacional una respuesta integral para detener la tragedia que representan los feminicidios y filicidios en la República Dominicana.

El programa presentado declararía los feminicidios y filicidios "como una emergencia nacional" y crearía la Estrategia Nacional 2030, así como el Sistema Nacional de Predicción, Protección y Prevención de la Violencia.

Dijo también que las reformas propuestas surgen tras meses de reuniones, debates y consultas con universidades, juristas, organizaciones sociales y comunitarias, así como con autoridades del Congreso y la Procuraduría General de la República.

Reforma Integral

La propuesta de Reforma Integral "Déjala Ir" está compuesta por 18 proyectos, que les fueron entregados a Medina.

En unas palabras al finalizar el encuentro, Danilo Medina valoró la iniciativa de los congresistas y garantizó el respaldo irrestricto del PLD.