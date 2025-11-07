Divisiones internas del PRM en Santiago salen a relucir en actividades públicas

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, durante un evento habla con la prensa. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Una marcada división interna afecta al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, donde sus principales dirigentes en esa provincia se han distanciado al punto de evitar coincidir en los mismos escenarios, revelando una fractura que amenaza con debilitar la unidad del partido oficialista en la segunda ciudad más importante del país.

La pugna enfrenta a tres de las figuras más influyentes del PRM: el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y presidente municipal del partido, Andrés Cueto; y la gobernadora y presidenta provincial de la organización, Rosa Santos.

Fuentes consultadas indican que las diferencias entre los tres dirigentes se han agudizado en los últimos meses, al punto de que, cuando una de las instituciones que dirigen organiza una actividad, las otras convocan eventos paralelos a la misma hora.

El ejemplo más reciente ocurrió ayer jueves: mientras la Coraasan encabezaba el acto de entrega de redes de agua potable en comunidades de la zona sur de Santiago, Rosa Santos lideraba una actividad en la que se anunció la jornada de prevención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar.

Al mismo tiempo, el alcalde Ulises Rodríguez inauguraba una casa club en Jardines del Oeste.

No se trata de un hecho aislado, ya que en el reciente simulacro nacional de terremoto, convocado por el Gobierno central, la Gobernación Provincial no participó, a pesar de que el punto central de la jornada en Santiago era la Coraasan. En cambio, Santos encabezó, a la misma hora, un acto junto al director del Inapa, Wellington Arnaud, para el sorteo de obras acuíferas.

Una fuente interna del PRM explicó que las tensiones nacionales por la futura nominación presidencial han profundizado la disputa.

Unidad

Según el informante, Andrés Cueto mantiene afinidad con Guido Gómez Mazara, mientras que Rosa Santos actúa como principal aliada de Wellington Arnaud en Santiago. Por su parte, Ulises Rodríguez habría insinuado en ocasiones la posibilidad de lanzar su propio proyecto presidencial.

Durante la primera gestión gubernamental de Luis Abinader (2020-2024), los tres dirigentes solían compartir actividades institucionales y políticas; sin embargo, actualmente ni siquiera participan juntos en actos oficiales, lo que para muchos dentro del PRM refleja una fisión extrema que amenaza la cohesión del partido en Santiago.