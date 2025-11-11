×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Apagón general
Apagón general

Leonel reacciona al apagón general: "El descuido es incalificable"

El presidente de la Fuerza del Pueblo dijo que el metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras

    Expandir imagen
    Leonel reacciona al apagón general: "El descuido es incalificable"
    Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. (FUENTE EXTERNA)

    Ante el apagón general que afecta en estos momentos a República Dominicana desde alrededor de la 1:00 de la tarde de este martes, el expresidente de la República Leonel Fernández expresó que "el descuido" que se vive en el país es incalificable.

    "La indignación del pueblo está más que justificada. La ineficiencia del Gobierno del PRM no podría ser mayor. El apagón es general: el metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras. El descuido es incalificable", expresó a través de su cuenta de X.

    En dicho post, el presidente de la Fuerza del Pueblo afirmó que el tránsito, con los semáforos inoperantes, es un caos.

    Problemas en subestación de SPM

    El apagón eléctrico que afecta a todo el país se originó aproximadamente a la 1:30 de la tarde y según aseguró a Diario Libre el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, el blackout se produjo por problemas en la subestación de la Empresa de Transmisión de Electricidad (UTE) de San Pedro de Macorís.  

    La crítica del líder de la principal organización opositora coincide con la de cientos de usuarios que han utilizado las redes sociales para quejarse sobre la problemática que ha afectado áreas claves  como el transporte, la salud y la educación. 

    Aunque Marranzini aseguró que trabajaban para restablecer el servicio "lo más rápido posible, en dos o tres horas", pasada las 6:00 de la tarde la interrupción del servicio eléctrico no se había resuelto.

     

    TEMAS -

      Periodista dominicano, egresado de la UASD,  con experticia en temas culturales,  políticos e investigación. Amante del ajedrez, de la filosofía y de las canciones que desempacan las neuronas.