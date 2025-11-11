Leonel reacciona al apagón general: "El descuido es incalificable"

Ante el apagón general que afecta en estos momentos a República Dominicana desde alrededor de la 1:00 de la tarde de este martes, el expresidente de la República Leonel Fernández expresó que "el descuido" que se vive en el país es incalificable.

"La indignación del pueblo está más que justificada. La ineficiencia del Gobierno del PRM no podría ser mayor. El apagón es general: el metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras. El descuido es incalificable", expresó a través de su cuenta de X.

En dicho post, el presidente de la Fuerza del Pueblo afirmó que el tránsito, con los semáforos inoperantes, es un caos.

Problemas en subestación de SPM

El apagón eléctrico que afecta a todo el país se originó aproximadamente a la 1:30 de la tarde y según aseguró a Diario Libre el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, el blackout se produjo por problemas en la subestación de la Empresa de Transmisión de Electricidad (UTE) de San Pedro de Macorís.

La crítica del líder de la principal organización opositora coincide con la de cientos de usuarios que han utilizado las redes sociales para quejarse sobre la problemática que ha afectado áreas claves como el transporte, la salud y la educación.

Aunque Marranzini aseguró que trabajaban para restablecer el servicio "lo más rápido posible, en dos o tres horas", pasada las 6:00 de la tarde la interrupción del servicio eléctrico no se había resuelto.