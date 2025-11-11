Leonel: el metro tiene subestaciones de energía de 40 MW, por lo que no debió salir de servicio

Usuarios del Metro de Santo Domingo esperan que abran la estación Juan Bosch en la Línea 1 la noche del martes 11 de noviembre de 2025. El servicio de transporte estuvo fuera de servicio debido al apagón general que afectó al país. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró la noche de este martes que el Metro de Santo Domingo opera con tres subestaciones de energía interconectadas al sistema eléctrico nacional, por lo que no se explica que el sistema de transporte quedara fuera de servicio cuando se produjo el apagón general hoy en el país.

El político planteó en un mensaje en sus redes sociales que "en caso de una interrupción general o blackout, el metro cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios".

A seguidas, Fernández preguntó: ¿Por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy?

Y planteó que eso ocurrió "por la falta de mantenimiento y la ineficacia del PRM".

En gestión de Leonel se hizo el metro

La Línea 1 del Metro de Santo Domingo y gran parte de la 2 fueron construidas en las dos últimas gestiones que ejecutó Fernández.

El blackout

Este martes, un problema con la subestación de la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), ubicada en San Pedro de Macorís, provocó la salida de todas las plantas de generación eléctrica del país, según confirmó el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini.

Marranzini explicó que la situación provocó que salieran en primer orden las plantas de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (Cespm) y luego las de AES Dominicana, lo que ocasionó una salida en cadena del resto de las centrales del sistema, incluyendo Punta Catalina.

De acuerdo con el gerente general del Organismo Coordinador (OC), Manuel López San Pablo, el evento sucedió a la 1:20 de la tarde de este martes.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, comunicó en rueda de prensa que el servicio había comenzado a normalizarse poco a poco.

Para las 8:35 de la noche la entidad emitió un comunicado en el cual informaba que ya se habían integrado 1,442 megavatios de generación en línea, lo que representaba aproximadamente un 42.5 % de la demanda real del Sistema Eléctrico Interconectado (Seni).