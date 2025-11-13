El exsacerdote y escritor Ricardo Fajardo es juramentado en el PLD

El expresidente Danilo Medina juramenta al exsacerdote Ricardo Fajardo como nuevo miembro del PLD, durante un acto celebrado en las oficinas de la Presidencia del partido. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, juramentó al exsacerdote y escritor Ricardo Fajardo, quien formalizó su ingreso a esa organización política durante un acto celebrado en las oficinas de la Presidencia del partido.

Fajardo, oriundo de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, asumió el compromiso de acatar los estatutos y reglamentos del PLD, así como de orientar su vida política conforme a los lineamientos internos de la organización. Durante la ceremonia, expresó su determinación de trabajar "sin descanso" para que el partido retorne al poder en el año 2028.

Funciones en el partido

A través de una nota de prensa, el PLD informó que, por instrucciones de Medina, el ingreso del escritor ya fue registrado en el padrón oficial, y que en los próximos días se le asignarán funciones y responsabilidades orgánicas dentro de la estructura partidaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/descarga-10-f84b2e54.jpg Ricardo Fajardo junto al expresidente Danilo Medina, tras su juramentación (FUENTE EXTERNA)

Ricardo Fajardo ejerció el sacerdocio durante unos 35 años en el municipio de Jarabacoa y en la ciudad de Nueva York. Es autor de varias novelas y ensayos en los que desarrolla lo que define como un pensamiento existencialista centrado en la interioridad.