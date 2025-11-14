"Los jóvenes no están para que les impongan gobiernos", dice Abel Martínez en Pucmm Santiago

Abel Martínez llamó a la juventud dominicana a asumir un rol protagónico en la construcción del país. ( FUENTE EXTERNA )

El excandidato presidencial Abel Martínez sostuvo este jueves un conversatorio abierto con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) en donde destacó la importancia del liderazgo juvenil, la participación social y el rol determinante de esta generación en el futuro de la República Dominicana.

De acuerdo a una nota de prensa, Martínez dijo sentirse feliz de poder compartir con estudiantes de su alma mater, con quienes compartió anécdotas, experiencias personales y reflexiones sobre su propia etapa universitaria.

El también expresidente de la Cámara de Diputados escuchó inquietudes, propuestas y preocupaciones sobre los desafíos del país.

Resaltó que la juventud dominicana "no está para observar desde la grada, sino para asumir un papel protagónico en la construcción del país que desean".

"Los jóvenes no están para que les impongan gobiernos; están para construirlos. Para decidir, no para que decidan por ellos. Y ese rol es clave para renovar la esperanza y el rumbo del país, y para exigir un liderazgo a la altura de esta generación", expresó el también exalcalde de Santiago.

El dirigente peledeísta abordó temas como el costo de la vida, la falta de oportunidades, la necesidad de transparencia, la importancia de la planificación del Estado y el impacto que tiene la participación juvenil en la toma de decisiones públicas.

Señaló que "el país necesita más que discursos o marketing político, criterio, dirección y resultados, elementos que solo surgen cuando los jóvenes participan con identidad, carácter y visión de largo plazo".

