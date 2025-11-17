Danilo y presidenciales del PLD se reúnen y crean "protocolo de trabajo" para competencia interna

El PLD se prepara para las elecciones de 2028. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó este lunes que ha iniciado el proceso para delimitar los aspectos generales y el protocolo que regulará el trabajo de los aspirantes presidenciales de la organización opositora.

Los aspirantes presidenciales que, hasta el momento, se han estado movilizando en todo el país promoviendo sus aspiraciones sostuvieron un encuentro encabezado por el presidente del partido, Danilo Medina; el secretario general, Johnny Pujols; y los demás integrantes de la Comisión: Andrés Navarro, Rubén Bichara, Margarita Pimentel y Robert de la Cruz.

Durante la reunión, se consensuó el "Protocolo de trabajo" que regirá la competencia interna: "para asegurar un proceso democrático, transparente y coherente con los valores boschistas del PLD, reforzando la disciplina partidaria y la convivencia fraterna que caracterizan al partido", informó el partido en una nota de prensa.

En la sesión, de dos horas y media, se acordó convocar al Comité Central a principios del año 2026, previa reunión del Comité Político, para validar los avances consensuados.

Los "presidenciales morados"

Los aspirantes presidenciales presentes: Abel Martínez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García, junto al presidente de esa entidad, Danilo Medina, y la comisión electoral, coincidieron en hacer los esfuerzos necesarios para seleccionar un aspirante presidencial único en el último trimestre del 2026.

En el encuentro se dejó abierta la posibilidad de que otros dirigentes con aspiraciones presidenciales también puedan integrarse como candidatos al proceso unitario.

"El PLD reitera su compromiso con la unidad y con la defensa del pueblo dominicano, y asume esta etapa como un paso decisivo en la tarea de devolverle al país un gobierno serio, capaz y profundamente comprometido con la dignidad nacional", concluyó la organización.