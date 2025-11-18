Partido Fuerza del Pueblo convoca a marcha para este 30 de noviembre

Rafael Alburquerque hizo el anuncio de la marcha convocada por la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo anunció de manera oficial la realización de la Marcha del Pueblo, programada para el próximo 30 de noviembre, con punto de partida en la zona norte del Distrito Nacional y cierre en la avenida México.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, quien fungió como vocero y dio lectura al documento institucional que explica las razones de la convocatoria.

Reclamos centrales

La organización política informó que la movilización se realizará por causas que afectan directamente la calidad de vida de la población. Entre los ejes centrales se destacan:

Indexación de los salarios conforme al Código Monetario.

Reducción de los precios de la comida y los medicamentos.

Acceso al agua potable .

. Seguridad ciudadana.

Cumplimiento de las promesas gubernamentales.

Protección a los productores para evitar quiebras.

Combate a la corrupción.

Alburquerque afirmó que el país vive una situación crítica: "Como en una película de terror tienen estas autoridades viviendo al pueblo dominicano. Servicios que no funcionan, obras con vicios de construcción, precios inalcanzables, y lo que es peor, un gobierno que no ofrece ninguna garantía de mejorar la condición de vida del pueblo".

Críticas al gobierno

El documento leído por el dirigente opositor sostiene que los precios de la canasta básica continúan aumentando, mientras el agua potable no llega a muchos hogares. Señala además que más de la mitad de los asalariados deben endeudarse cada mes para cubrir las necesidades familiares, agravado por los escándalos de corrupción.

La Fuerza del Pueblo también denunció apagones prolongados, alzas en el dólar y los combustibles, deficiencias en el transporte público y falta de acciones en favor de las comunidades rurales. Asimismo, criticó el colapso temporal del Metro de Santo Domingo durante el reciente apagón nacional.

"El peso pierde valor, el dólar se dispara, al país no le cabe un préstamo más. Los servicios básicos se deterioran de manera alarmante. Los actos de corrupción tampoco se detienen", expresó Alburquerque.

Convocatoria

La organización política llamó a dirigentes comunitarios, trabajadores, comerciantes, productores, amas de casa y ciudadanos en general a participar en la Marcha del Pueblo, que definió como una manifestación pacífica en respaldo a los reclamos sociales.

Alburquerque cerró su intervención con un llamado: "Convoquemos al país a que no nos quedemos de brazos cruzados ante el deterioro de nuestra sociedad. Unidos por la construcción de un mejor país".