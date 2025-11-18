El PLD acuerda elegir su candidato presidencial en 2026

Danilo Medina llegó a un acuerdo con los aspirantes del PLD. ( FUENTE EXTERNA )

Los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvieron una reunión con el expresidente Danilo Medina en la que coincidieron en hacer los esfuerzos necesarios para la escogencia de un aspirante único durante el último trimestre del próximo año.

Detalles de la reunión fueron ofrecidos a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, dirigida por el miembro del Comité Político de esa organización, Héctor Olivo.

Señala que el PLD ha iniciado el proceso para delimitar los aspectos generales y el protocolo que regulará el trabajo de los aspirantes presidenciales.

"En la reunión hubo un clima de unidad, fraternidad y alto sentido de responsabilidad, los aspirantes presidenciales que, hasta este momento, se han estado movilizando en todo el territorio nacional promoviendo sus aspiraciones dentro y fuera de la estructura partidaria", expresó.

Precisa que, además de Medina, estuvieron presentes junto a los aspirantes, el secretario general, Johnny Pujols; y los demás integrantes de la Comisión Encargada de Trabajar el Protocolo de Aspirantes Presidenciales: Andrés Navarro, Rubén Bichara, Margarita Pimentel y Robert De la Cruz.

Protocolo para la competencia

Destaca que se consensuó el Protocolo de Trabajo que regirá la competencia interna, "asegurando un proceso democrático, transparente y coherente con los valores boschistas del PLD, reforzando la disciplina partidaria y la convivencia fraterna que caracteriza a esta agrupación política".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/g5fywuwaaazflw-00f50e03.jpg El presidente del PLD, Danilo Medina (sentado en el centro) se reunió con los aspirantes a la candidatura presidencial. (FUENTE EXTERNA)

Convocarán al Comité Central

Indica que, en la sesión, de dos horas y media, se acordó convocar al Comité Central a principios del año 2026, previa reunión del Comité Político, para validar los avances consensuados.

Refiere que "los aspirantes presidenciales presentes, Abel Martínez, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García, junto a Danilo Medina y la Comisión, coincidieron en hacer los esfuerzos necesarios para seleccionar un aspirante presidencial único en el último trimestre del próximo año, pudiendo integrarse como aspirantes a este proceso otros compañeros o compañeras que así lo decidan".

"El PLD reitera su compromiso con la unidad y con la defensa del pueblo dominicano, y asume esta etapa como un paso decisivo en la tarea de devolverle al país un gobierno serio, capaz y profundamente comprometido con la dignidad nacional", señaló el documento del partido opositor.