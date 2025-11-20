El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, afirmó este jueves que ninguna otra organización política ha aportado al país tanto como lo ha hecho el PLD. Hizo el planteamiento al encabezar la juramentación de 500 subsecretarios y subsecretarias en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

"Los hombres con más capacidad para dirigir el país están aquí... y necesitamos que esa percepción que tiene la población se mantenga y que ustedes la demuestren en las calles de la República Dominicana, con las frentes bien en alto. Porque nadie ha hecho por este país lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Nadie, absolutamente nadie", manifestó Medina durante el acto realizado en el salón Bienvenido Sandoval.

Exhortó a la dirigencia peledeísta a lanzarse a las calles y a mantener la unidad interna ante el proceso para escoger al próximo candidato presidencial.

"No se peleen entre ustedes. No odien a un compañero porque no está apoyando al mismo candidato suyo. Cada quien tiene la libertad de apoyar al candidato que entiende que mejor lo puede hacer frente al partido", expresó.

El gobierno "se deteriora cada vez más"

Medina aseguró que el PLD volverá a gobernar el país y afirmó que actualmente existen "las condiciones suficientes y necesarias para ganar".

Criticó el desempeño del Gobierno, del cual dijo "se deteriora cada vez más" y que ha perdido el apoyo de una población que, según indicó, "reconoce que se equivocó cuando votó por ellos".

El expresidente reiteró que el PLD "ya está compitiendo por el primer lugar" en la preferencia del electorado dominicano.

Al dirigirse a los nuevos subsecretarios y subsecretarias, Medina les instó a valorar la posición que ocupan y a comenzar a trabajar de inmediato. "Ustedes van a alcanzar la categoría de dirigentes con el trabajo; pueden tener todos los títulos que quieran, pero si no trabajan no alcanzan esa categoría", sostuvo.

Asimismo, llamó a la unidad interna del partido de cara a la próxima contienda electoral.

