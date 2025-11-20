Gobierno aumenta cifra de pensiones, pero falla la logística para que beneficiarios se enteren

Los receptores de pensiones solidarias reciben seis mil pesos mensuales y son identificados en las jornadas de trabajo que celebra el gobierno en todo el territorio del país. ( ARCHIVO/DL )

La enorme cantidad de pensiones solidarias y de otros tipos que ha entregado el presidente Luis Abinader impone el reto logístico de informar y orientar a los beneficiarios acerca de los pasos a seguir para comenzar a cobrar.

El Gobierno no contempla ningún programa al respecto y miles no se enteran nunca que han recibido la pensión. El número ha crecido con cada nuevo decreto hasta llegar a las 26,167, de las cuales 11,432 son pensiones solidarias.

El director de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, comenzó una campaña para que los agraciados de este sueldo vitalicio se enteren y hagan el papeleo para su inclusión en la nómina de pensionados del Estado.

Los receptores de pensiones solidarias reciben 6 mil pesos mensuales y son identificados en las jornadas de trabajo que celebra el gobierno en todo el territorio del país. Pueden ser entregadas por vejez o por discapacidad.

"La DIDA y el Plan Social recaban información de gente que reclama pensión. Cuando el Poder Ejecutivo la otorgan es porque cumple los requisitos y se otorga el decreto, a ese decreto no se le estaba dando promoción y entonces se estaban acumulando", explica Báez.

No contactan a beneficiarios

El funcionario asegura que corresponde a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) contactar a esas personas, pero eso no se ha hecho.

Los datos de contacto de los solicitantes son recogidos en el momento en el que se hace la solicitud, así que las autoridades saben cómo acercarse.

Báez estima en 200 millones de pesos mensuales el costo de las pensiones no reclamadas, las cuales estarían contempladas en el presupuesto vigente del año en que se otorgan.

Unas 3,861 de las pensiones concedidas son "especiales", las cuales el mandatario entrega libremente por el monto que considere.

Otras recaen sobre policías, empleados públicos por antigüedad en el servicio y afiliados del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

En busca de los beneficiarios

El director de la DIDA explicó que ya comenzaron a recorrer el país para identificar físicamente a los beneficiarios, muchos de los cuales son personas mayores que no tienen ningún tipo de comunicación electrónica.

Aseguró que también visitarán a las personas a partir de la dirección que dieron cuando fueron inscritos.