Detienen a exregidor vinculado a red de lavado y narcotráfico

El exregidor de Boca Chica, Francisco Paulino Castro en una actividad del proceso electoral pasado. ( FUENTE EXTERNA )

El reciente arresto del exregidor de Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como "Francis" o "El Compadre", por su presunta participación en una estructura de lavado de activos ligada al narcotráfico, vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre actores políticos locales y las organizaciones criminales.

Paulino Castro, electo regidor en 2020 y expresidente del Concejo Municipal de Boca Chica, fue detenido junto a otras 15 personas en un operativo coordinado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Entre los apresados figuran empleados del puerto Multimodal Caucedo, señalado frecuentemente en investigaciones relacionadas con tráfico internacional de sustancias ilícitas.

De acuerdo con las autoridades, el grupo habría facilitado operaciones logísticas, financieras y de apoyo para una red de narcotráfico con ramificaciones internacionales. La investigación integra cargos preliminares que incluyen lavado de activos, asociación de malhechores y movilización ilícita de cargamentos a través de la terminal portuaria.

Voceros legislativos y actores del sistema político reaccionaron señalando que cualquier funcionario o exfuncionario involucrado en actividades criminales debe responder ante los tribunales. "Toda persona que transgrede la ley debe enfrentar las consecuencias, sin excepción y con respeto al debido proceso", afirmó un diputado consultado.

Durante la semana, distintas voces en el ámbito político y judicial advirtieron sobre la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de depuración para evitar que estructuras criminales penetren instituciones públicas o procesos electorales.

Legisladores de oposición insistieron en que el país requiere controles más estrictos sobre el financiamiento político y sobre el historial de quienes aspiran a ocupar cargos.

El proceso contra Paulino Castro continúa en fase inicial. El Ministerio Público solicitará medidas de coerción en los próximos días, mientras amplía las pesquisas relacionadas con movimientos financieros y posibles vínculos internacionales de la red.