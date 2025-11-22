El expresidente de la República, Hipólito Mejía, acudió este sábado a la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln para expresar sus condolencias al exmandatario y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, por el fallecimiento de su tía, Doña Elsa Reyna.

En el encuentro se percibe a los estadistas conversando al lado del féretro. Luego de dialogar con Fernández, Mejía se acercó al núcleo familiar de Doña Elsa para presentar sus respetos.

La visita fue difundida en las redes sociales de la organización política, donde resaltaron la importancia de la visita. Como: "Un gesto de cortesía y solidaridad que trasciende los colores partidarios", lo calificó el partido en su cuenta de Instagram.

Unidos en las tragedias

Se recuerda que el pasado 23 de marzo de 2022, el expresidente Leonel Fernández visitó al exmandatario Hipólito Mejía para externarle sus condolencias por el fallecimiento de su esposa, la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía.



Fernández, quien le había enviado una carta a Mejía, arribó a la residencia del exjefe de Estado a las 6:00 de la tarde de ese día. El líder opositor fue acompañado de algunos de los principales miembros de esa organización política.

Fallecimiento de Doña Elsa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/22/whatsapp-image-2025-11-21-at-13230-pm-b435e730.jpeg Doña Elsa Reyna y Leonel Fernández (FUENTE EXTERNA)

La FP informó ayer del fallecimiento de Doña Elsa Reyna, tía del expresidente Leonel Fernández. A través de un comunicado oficial difundido por el partido, se expresó el más sentido pésame a Fernández y a los familiares de la señora Reyna.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Doña Elsa Reyna, tía de nuestro presidente Leonel Fernández, a quien le expresamos nuestro más sentido pésame. Nuestras condolencias a todos sus familiares", indica el comunicado.

Mensaje de Leonel Fernández

El exgobernante expresó su pesar a través de una publicación en su cuenta de X, en la que rindió tributo a la memoria de su tía:

"Hoy me embarga una profunda tristeza por la partida de mi amada y recordada tía Elsa . Fue una mujer excepcional , llena de dulzura, principios y una serenidad que siempre inspiraba confianza. Su presencia marcó mi vida desde la niñez y su cariño dejó huellas que llevaré siempre conmigo", escribió Fernández.

por la partida de mi amada y recordada . Fue una , llena de dulzura, principios y una serenidad que siempre inspiraba confianza. Su presencia marcó mi vida desde la niñez y su cariño dejó huellas que llevaré siempre conmigo", escribió Fernández. Asimismo, añadió: "La despedimos con dolor, pero también con gratitud por todo lo que nos regaló: su amor, su ejemplo y su fe inquebrantable. Que el Señor la reciba en su gloria y nos conceda consuelo en este momento difícil. Su memoria vivirá eternamente en nuestros corazones".