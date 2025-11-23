Danilo Medina dice que él inauguró la cárcel de Las Parras: "lo único es pintura y cambio de nombre"

Vista de parte de las instalaciones de la Cárcel de Las Parras, ubicada en el municipio de Guerra. ( DARE COLLADO )

El expresidente de la República, Danilo Medina, reaccionó este domingo a la apertura oficial de la cárcel de Las Parras —antes denominada La Nueva Victoria— y aseguró que la infraestructura ya había sido inaugurada bajo su administración. Medina sostuvo que la actividad realizada por las autoridades no constituye una inauguración formal, sino la puesta en operación de una obra previamente terminada.

"No fue una inauguración. Yo pienso que la abrieron para empezar a dar servicio, porque esa cárcel yo la inauguré", declaró el exmandatario.

Según explicó, la infraestructura entregada durante su gobierno es la misma que actualmente se está utilizando. "Ahí están los 87 edificios, están todas las celdas, están las iglesias, los centros comunitarios, productivos y deportivos. Lo único que veo nuevo es la pintura y el cambio de nombre", añadió.

El complejo penitenciario, ubicado en Las Parras, Santo Domingo Este, fue rebautizado por la actual gestión tras múltiples retrasos, cuestionamientos técnicos y sobrecostos durante el proceso de construcción. Medina evitó referirse a esas controversias y se centró en defender la obra ejecutada durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Críticas al manejo de la Tanda Extendida

Durante el mismo encuentro, Medina criticó al Gobierno por el manejo del programa de Tanda Extendida. Señaló que, en su opinión, la modalidad ha sido desmantelada, afectando a las familias y al rendimiento académico de los estudiantes.

"El Gobierno ha estado devolviendo al pasado la tanda extendida y creando dos tandas para poder tener dos grupos de dos horas y media de clase. Así no se forman los estudiantes", afirmó. Recordó que bajo los gobiernos del PLD los estudiantes recibían ocho horas de docencia con alimentación escolar incluida.

Asamblea en San Francisco de Macorís

Las declaraciones fueron ofrecidas al cierre de una asamblea del PLD en San Francisco de Macorís, donde Medina participó junto a miembros de la dirección del partido. Estuvieron presentes el secretario general, Johnny Pujols; el secretario de Organización, Mayobanex Escoto; los vicepresidentes Yván Lorenzo y Zoraima Cuello; y otros dirigentes nacionales, entre ellos Robert de la Cruz, Radhamés Camacho, Thelma Eusebio, Francisco Domínguez Brito, Kenia Lora, Juan Ariel Jiménez, Luis Alberto Tejeda, Alexis Lantigua, Walter Musa y Héctor Olivo.

También asistieron representantes provinciales y municipales del PLD, así como dirigentes fundadores del partido.