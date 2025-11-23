La Fuerza del Pueblo anuncia juramentaciones del PRM y PLD

Un grupo de dirigentes políticos, líderes comunitarios y pastores formalizó este domingo su ingreso a la Fuerza del Pueblo (FP) durante un acto realizado en la comunidad de El Mamey, en Villa Mella, encabezado por el vicepresidente nacional de la organización, Radhamés Jiménez Peña.

Entre los juramentados figura el regidor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santo Domingo Norte, Santana Manzueta Gil, quien lideró la integración de varios pastores de la zona. También se sumaron los pastores Carlos Batista, Domingo Aybar, Wenceslao Cabrera, Ramón Matiz, Rafael Martínez y Mary Sánchez, conforme al partido, que suministró los datos en una nota de prensa.

Del ámbito político, pasó a la FP el agroempresario y exdirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Crismel Placencio Cruz, acompañado de otros exmiembros del partido oficialista: Benigno Flores, Benancio Velásquez Semos, Adriano Sepúlveda, Julio César González y Justiniano Huerto.

Asimismo, fue juramentado Marino Moreta, expresidente del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) y excandidato a diputado por la circunscripción de Santo Domingo Norte. Moreta afirmó que su decisión se basa en que la FP representa "la mejor propuesta política en este momento".

Jiménez Peña: fortalecimiento de la FP

Durante el acto, Jiménez Peña destacó que las nuevas incorporaciones fortalecen a la organización y reflejan el incremento del apoyo hacia el proyecto político que encabeza el expresidente Leonel Fernández. "Hoy asumimos, juntos, el compromiso de seguir trabajando por una mejor República Dominicana", expresó.

"Estos hombres y mujeres hoy asumen el compromiso de trabajar por una mejor República Dominicana, de la mano del presidente Leonel Fernández", expresó Jiménez Peña durante su intervención.

El encuentro concluyó con consignas a favor de la Fuerza del Pueblo y un llamado a continuar ampliando su estructura en Santo Domingo Norte.