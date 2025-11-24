Paliza pide a políticos vinculados al narco del PRM o cualquier partido "que se entreguen"

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, instó este lunes a los políticos vinculados al narcotráfico a "entregarse", sin importar a qué organización pertenezcan, incluso si es la que él dirige.

En un mensaje a la nación transmitido por diversos medios de comunicación, Paliza afirmó que la lucha contra el crimen organizado "no es una disputa política, es una defensa moral" que involucra a toda la sociedad.

"Mi mensaje es simple, con toda tranquilidad: aquellos vinculados a actividades ilícitas del PRM o de cualquier otro partido, que se entreguen, porque tarde o temprano caerán", expresó el dirigente oficialista.

Agregó: "Ningún partido, ningún líder y ninguna estructura podrá protegerlos".

Paliza llamó a todas las organizaciones políticas a actuar con seriedad y a no encubrir a personas investigadas dentro de sus filas.

El presidente del PRM señaló que, si hoy la población conoce nombres, expedientes avanzados, procesos activos y múltiples extradiciones, es porque "el país ha cambiado".

"Esa firmeza es lo que permite que la ley actúe, sin importar quién seas, a qué partido pertenezcas o si eres o no poderoso", subrayó.

Paliza afirmó estar seguro de que en el futuro surgirán más casos de políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, "no porque seamos un país peor, sino porque el narcotráfico es un cáncer y porque, por fin, en nuestro país la impunidad dejó de ser una opción".

Dijo sentirse indignado de que casos de este tipo hayan ocurrido dentro del PRM. "Lo que hemos visto en las últimas semanas con relación al narcotráfico en la política no solo molesta: indigna que personas accedieran a nuestra organización", expresó.

Aseguró que esto ha provocado que "en muchos hogares dominicanos se vuelvan a sembrar las dudas de siempre, en procura de impunidad".

Asimismo, lamentó que en el pasado "quienes debieron evitar la infiltración del crimen en las estructuras sociales del país no cumplieron con su responsabilidad".

Medidas que implementará el PRM

Paliza anunció que el PRM ha suspendido y expulsado de manera categórica a todas las personas formalmente vinculadas a investigaciones por actividades ilícitas, quienes deberán responder ante la justicia.

También informó que se realizarán auditorías internas reforzadas del padrón del partido, se revisarán expedientes completos de dirigentes y militantes, y se propondrá al Congreso Nacional modificar la Ley 155-17, para que los partidos políticos se conviertan en sujetos obligados dentro del sistema antilavado.

El dirigente expresó que comprende la indignación ciudadana. "Lo ocurrido no solo molesta, duele", afirmó, agregando que entiende que muchos dominicanos se pregunten si todos los políticos son iguales.

"No. No todos somos iguales", enfatizó.