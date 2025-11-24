PLD acusa al gobierno de aumentar el costo de Las Parras en RD$3,000 millones

El secretario general del PLD, Johnny Pujols (en el centro), encabezó la rueda de prensa desde la Casa Nacional del PLD para hablar de la cárcel Las Parras. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que el Gobierno del PRM ha elevado el costo del complejo penitenciario La Nueva Victoria, rebautizado por las autoridades como "Las Parras", en más de 3,000 millones de pesos, lo que, según la organización, constituye una grave falta de transparencia y responsabilidad fiscal.

En un comunicado, el PLD afirmó que los actuales dirigentes gubernamentales han distorsionado la información para justificar este incremento. Según la organización, el proyecto ya estaba terminado, equipado e inaugurado desde el 10 de agosto de 2020, durante la gestión peledeísta, y posteriormente fue certificado por la Procuraduría en junio de 2021.

El PLD recordó que la construcción del complejo formaba parte del plan de modernización y humanización del sistema penitenciario dominicano, diseñado para transformar los 41 centros carcelarios del país y construir nuevas instalaciones que pusieran fin al hacinamiento estructural.

Los 3,000 millones

De acuerdo con la nota del PLD, durante el período 2016-2020 se invirtieron 3,000 millones de pesos, proveniente del acuerdo con Odebrecht, y otros 6,500 millones de pesos del presupuesto estatal para financiar dicho plan penitenciario.

Dice obra ya estaba completa

La entidad política detalló que, pese a que la infraestructura estaba completa y operativa, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno aumentó el costo por medio de adendas y revisiones que no corresponden a mejoras cualitativas del proyecto, sino a cambios menores:

RD$220 millones en ajustes estéticos .

RD$385 millones en modificaciones contractuales con consorcios cuestionados.

RD$2,100 millones adicionales para Grupo Malespín

RD$160 millones en equipamiento durante 2024.

En ese contexto, el expresidente Danilo Medina declaró recientemente que él inauguró esa misma cárcel, resaltando que la infraestructura (edificios, centros productivos, vigilancias, áreas recreativas) fue construida durante su administración, y acusó al Gobierno actual de haber cambiado únicamente la pintura y el nombre.

Por su parte, el director general de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, señaló que su propuesta original era construir nueve cárceles pequeñas con un costo inicial estimado de 81 millones de dólares, pero que el Gobierno optó por un solo complejo masivo en Las Parras, con un costo que él estima subió a US$ 181 millones.

Frente a esto, el PLD exigió la realización de una auditoría independiente para esclarecer el destino real de los más de 3,000 millones adicionales.

Exige una auditoría

Según la organización, esto no solo representa un uso cuestionable de recursos públicos, sino también una deuda moral con la ciudadanía y con los privados de libertad que aún no han sido trasladados, capacitados o reintegrados como estaba previsto.

El Partido de la Liberación Dominicana reiteró su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la dignidad humana, y afirmó que seguirá exigiendo respuestas hasta que se rindan cuentas claras sobre el presunto sobrecosto en la obra penitenciaria.