Paliza propone que los partidos sean "sujetos obligados" para frenar a los narcos

El presidente del PRM dijo que esa organización ha suspendido y expulsado a acusados en casos de narcotráfico

    Paliza propone que los partidos sean "sujetos obligados" para frenar a los narcos
    El presidente del PRM, José Ignacio Paliza. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, anunció que los partidos deberán ser "sujetos obligados" ante la Ley 155-17, un giro que busca cerrar la puerta al narcotráfico en la política y someter a las organizaciones a controles antilavado.

    La propuesta, que el PRM presentará al Congreso, convertiría a los partidos en entidades obligadas a reportar movimientos financieros, aplicar auditorías internas y verificar el origen de fondos y militantes, como ya hacen los bancos, ONG de riesgo y otros sectores regulados. 

    Paliza afirmó que, ante los casos recientes de narcotráfico vinculados a figuras políticas, el país necesita "controles reales y no discursos".

    El presidente del PRM reconoció la indignación ciudadana y aseguró que los expedientes, arrestos y extradiciones que han salido a la luz son prueba de que las instituciones ya no responden a colores ni presiones.

    "El país cambió porque el Ministerio Público es independiente y porque hay un presidente que jamás interviene en la justicia", dijo en una alocución al país.

    Se equivocaron

    Paliza reconoció, no obstante, que la infiltración del narco en organizaciones políticas es un problema histórico que no fue atajado con la debida responsabilidad, lo que permitió que individuos provenientes de distintos partidos ingresaran en estructuras buscando impunidad.

    "Se equivocaron de sitio. No la encontraron", aseguró.

    Paliza advirtió que surgirán nuevos casos, no por deterioro institucional, sino porque "la impunidad dejó de ser una opción" y el narcotráfico es un "cáncer que, cuando se investiga de verdad, destapa más capas". 

    Dijo que el PRM ha suspendido y expulsado a los implicados, y llamó a los demás partidos a hacer lo mismo.  "Esto es un tema país, no un tema partidario", afirmó.  "A quienes estén en actividades ilícitas, del PRM o de cualquier otro partido, entréguense. Tarde o temprano caerán. Nosotros estaremos siempre del lado correcto", concluyó.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.