Rafael Paz exige al Gobierno "responsabilidad y carácter" ante crisis de confianza

Rafael Paz llama a la responsabilidad del PRM ante la crisis de confianza. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, llamó este martes al Gobierno y al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a asumir con "responsabilidad y carácter" la crisis de confianza que —a su juicio— atraviesa la República Dominicana, tras los recientes casos judiciales que han generado inquietud sobre la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas.

Paz respondió así al mensaje del presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmando que el país "no se tranquilizó, sino que amaneció más preocupado".

"Hoy amanecí de luto. Traje negro. Corbata negra. No por la muerte de una persona, sino por algo aún más difícil de recuperar: la confianza del país", expresó.

El dirigente sostuvo que la ciudadanía está "cansada de discursos" y reclama acciones concretas, especialmente cuando los casos que han sacudido al país involucran a personas vinculadas al partido en el poder."El país necesita claridad, responsabilidad y carácter para fortalecer la democracia", insistió.

Paz reconoció que la amenaza del crimen organizado es transversal y afecta a todos los partidos, pero subrayó que la responsabilidad institucional inmediata recae sobre el PRM, por ser la organización que gobierna y porque los casos se produjeron bajo su administración.

"El problema no es partidista, es institucional. Pero cuando el crimen organizado decide quién financia, quién aspira y quién gana, ya no hablamos de política: hablamos de soberanía", advirtió.

Afirmó que su señalamiento no busca estigmatizar, sino impedir que el precedente se repita.

Acciones urgentes

El dirigente propuso varias medidas inmediatas para blindar al sistema democrático frente a la infiltración criminal:

Depuración estricta y previa de aspirantes y candidatos .

. Transparencia total sobre donantes y financiamiento político.

Mecanismos independientes de control y verificación .

. Cooperación interinstitucional para enfrentar el lavado y sus ramificaciones políticas.

"La sociedad no está pidiendo más expulsiones ni más cadenas nacionales: está pidiendo resultados", sentenció.

"No podemos seguir culpando al pasado"

Paz llamó a abandonar la narrativa de las culpas heredadas y a asumir el presente con madurez institucional.

"La justicia no puede seguir llegando siempre desde afuera. El país necesita instituciones fuertes, controles reales y un liderazgo dispuesto a decir la verdad y corregir".

Concluyó afirmando que la República Dominicana vive un momento delicado, y que solo con serenidad, responsabilidad y carácter podrá recuperarse la confianza pública erosionada en las últimas semanas.