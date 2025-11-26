×
Venancio Alcántara respalda postura de Paliza y del PRM frente al narcotráfico

Dijo que los recientes pronunciamientos de Paliza reflejan el compromiso del PRM con el respeto a la ley

    El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Venancio Alcántara. (FUENTE EXTERNA)

    El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Venancio Alcántara expresó este miércoles su respaldo a la posición asumida por el presidente de esa organización, José Ignacio Paliza, respecto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

    Conforme a una nota de prensa, Alcántara calificó como "firme y contundente" la postura del PRM y advirtió que el narcotráfico representa una amenaza para la institucionalidad, la democracia y el sistema político.

    Llamó a todo el liderazgo nacional a unir esfuerzos para evitar que este fenómeno penetre las estructuras partidarias.

    Según dijo, los recientes pronunciamientos de Paliza reflejan el compromiso del PRM con el respeto a la ley, la transparencia y la defensa de los principios democráticos.

    Mensaje atinado 

    Afirmó, además, que el mensaje del presidente del partido coincide con las líneas adoptadas por el gobierno de Luis Abinader y con la preocupación manifestada por distintos sectores del país.

    • El también exdirector de Migración exhortó a la dirigencia del PRM a mantener una posición pública clara en respaldo a Paliza.

    "El PRM ha ratificado su compromiso con los mejores intereses de la sociedad dominicana, con principios firmes y responsabilidad, caiga quien caiga", concluyó.

