Venancio Alcántara respalda postura de Paliza y del PRM frente al narcotráfico

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Venancio Alcántara. ( FUENTE EXTERNA )

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Venancio Alcántara expresó este miércoles su respaldo a la posición asumida por el presidente de esa organización, José Ignacio Paliza, respecto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Conforme a una nota de prensa, Alcántara calificó como "firme y contundente" la postura del PRM y advirtió que el narcotráfico representa una amenaza para la institucionalidad, la democracia y el sistema político.

Llamó a todo el liderazgo nacional a unir esfuerzos para evitar que este fenómeno penetre las estructuras partidarias.

Según dijo, los recientes pronunciamientos de Paliza reflejan el compromiso del PRM con el respeto a la ley, la transparencia y la defensa de los principios democráticos.

Mensaje atinado

Afirmó, además, que el mensaje del presidente del partido coincide con las líneas adoptadas por el gobierno de Luis Abinader y con la preocupación manifestada por distintos sectores del país.

El también exdirector de Migración exhortó a la dirigencia del PRM a mantener una posición pública clara en respaldo a Paliza.

"El PRM ha ratificado su compromiso con los mejores intereses de la sociedad dominicana, con principios firmes y responsabilidad, caiga quien caiga", concluyó.