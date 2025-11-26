El PLD exige al PRM revelar a políticos ligados al narco y reclama investigación internacional

Gustavo Sánchez, vocero del PLD en la Cámara de Diputados (centro) centro junto a legisladores de su bancada quienes exigen la publicación de expedientes y una investigación internacional sobre funcionarios vinculados al narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió este miércoles la publicación inmediata de todos los expedientes administrativos, disciplinarios y políticos relacionados con funcionarios del Gobierno señalados por narcotráfico, y reclamó que se conforme una investigación internacional para esclarecer los casos.

El bloque legislativo del PLD consideró que cuando Paliza advirtió que "vienen nuevos apresamientos", lo hizo sobre la supuesta base de informaciones que el Gobierno ya posee y que, según dijeron los legisladores opositores, deberían estar en manos del Ministerio Público y no únicamente en conocimiento del partido oficial.

Gustavo Sánchez, el vocero del PLD en la Cámara Baja, dijo que la referencia del presidente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, constituye un indicio de que existen investigaciones avanzadas que no han sido transparentadas.

Lo que dijo Paliza El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, instó este lunes a los políticos vinculados al narcotráfico a "entregarse", sin importar a qué organización pertenezcan, incluso si es la que él dirige. En un mensaje a la nación transmitido por diversos medios de comunicación, Paliza afirmó que la lucha contra el crimen organizado "no es una disputa política, es una defensa moral" que involucra a toda la sociedad. "Mi mensaje es simple, con toda tranquilidad: aquellos vinculados a actividades ilícitas del PRM o de cualquier otro partido, que se entreguen, porque tarde o temprano caerán", expresó el dirigente oficialista.

El vocero afirmó que el país quedó "sorprendido" con la intervención de Paliza, a quien atribuyen haber reconocido abiertamente la existencia de legisladores, funcionarios y dirigentes oficialistas vinculados al narcotráfico.

Para la bancada opositora, la declaración del también ministro de la Presidencia confirma denuncias que, según aseguran, han sostenido durante años acerca de la penetración de estructuras criminales en el Gobierno y en el PRM.

En ese sentido, los diputados del PLD insistieron en que el país necesita una explicación "oficial, institucional y transparente" sobre los casos que han salido a la luz.

Investigación externa

A su parecer, cualquier proceso debe involucrar observación o asistencia externa "para garantizar que no medien pactos de silencio ni se utilice la información con fines políticos".

El bloque peledeísta aseguró que las palabras de Paliza evidencian fallas profundas en los mecanismos internos del PRM para impedir que redes del narcotrafico se infiltraran en espacios de poder.

En ese sentido, explicó que la situación derivó en una "desprotección de la ciudadanía" y en una "pérdida de credibilidad" del partido gobernante, al que acusó de haber aceptado recursos sin esclarecer su procedencia durante los pasados procesos electorales de 2020 y el 2024.

El vocero Sánchez destacó que mientras el PLD y otras organizaciones opositoras exigían certificaciones de no antecedentes penales y referencias de conducta para sus candidaturas, el PRM, según dijo, priorizaba el cobro de sumas de dinero para la inscripción de aspirantes, unos montos que situaron en hasta 100,000 pesos.

Pedir disculpas

El bloque afirmó valorar la expresión de la diputada del PRM, Soraya Suárez, quien consideró que su partido debía pedir perdón al país por los casos revelados.

Según los legisladores peledeístas, su postura refuerza la necesidad de una explicación pública y de asumir responsabilidades institucionales ante la magnitud de las revelaciones.