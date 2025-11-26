×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Marcha de la Fuerza del Pueblo
Marcha de la Fuerza del Pueblo

Radhamés Jiménez llama a acudir a la marcha de la Fuerza del Pueblo contra el Gobierno

El dirigente opositor informó además que la marcha recorrerá varios barrios del norte del Distrito Nacional y culminará en la avenida México

    Expandir imagen
    Radhamés Jiménez llama a acudir a la marcha de la Fuerza del Pueblo contra el Gobierno
    El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, durante un acto de juramentación de nuevos integrantes a la organización política. (FUENTE EXTERNA)

    El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, llamó a la población a participar en la marcha que la organización realizará el próximo 30 de noviembre para protestar contra los apagones, la inseguridad y el aumento del costo de la vida.

    Jiménez afirmó que la movilización busca enviar "una señal contundente" al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusó de no ofrecer respuestas a los problemas que afectan a los ciudadanos.

    ¿Cuáles son las demandas de la Fuerza del Pueblo para la marcha?

    Citó la falta de agua potable, el precio de los medicamentos y la necesidad de indexar los salarios como parte de las demandas que motivan la convocatoria.

    RELACIONADAS

    "El pueblo nos reclama ponernos en pie de lucha, y esa lucha se iniciará en las calles dominicanas. No vamos a seguir soportando que este gobierno gaste miles de millones en publicidad mientras los servicios se deterioran", expresó el dirigente político.

    Añadió que, según la FP, sectores como hospitales, escuelas y el Metro de Santo Domingo, enfrentan situaciones críticas que requieren atención urgente.

    ¿Dónde se realizará la movilización y qué contexto la acompaña?

    • Jiménez informó, además, que la marcha recorrerá varios barrios del norte del Distrito Nacional y culminará en la avenida México.

    La declaración fue ofrecida durante un acto de juramentación en Santo Domingo Norte, donde ingresaron a la Fuerza del Pueblo exdirigentes del PRM, PLD, PNVC y otras organizaciones.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.