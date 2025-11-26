Radhamés Jiménez llama a acudir a la marcha de la Fuerza del Pueblo contra el Gobierno

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, durante un acto de juramentación de nuevos integrantes a la organización política. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, llamó a la población a participar en la marcha que la organización realizará el próximo 30 de noviembre para protestar contra los apagones, la inseguridad y el aumento del costo de la vida.

Jiménez afirmó que la movilización busca enviar "una señal contundente" al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusó de no ofrecer respuestas a los problemas que afectan a los ciudadanos.

¿Cuáles son las demandas de la Fuerza del Pueblo para la marcha?

Citó la falta de agua potable, el precio de los medicamentos y la necesidad de indexar los salarios como parte de las demandas que motivan la convocatoria.

"El pueblo nos reclama ponernos en pie de lucha, y esa lucha se iniciará en las calles dominicanas. No vamos a seguir soportando que este gobierno gaste miles de millones en publicidad mientras los servicios se deterioran", expresó el dirigente político.

Añadió que, según la FP, sectores como hospitales, escuelas y el Metro de Santo Domingo, enfrentan situaciones críticas que requieren atención urgente.

¿Dónde se realizará la movilización y qué contexto la acompaña?

Jiménez informó, además, que la marcha recorrerá varios barrios del norte del Distrito Nacional y culminará en la avenida México.

La declaración fue ofrecida durante un acto de juramentación en Santo Domingo Norte, donde ingresaron a la Fuerza del Pueblo exdirigentes del PRM, PLD, PNVC y otras organizaciones.