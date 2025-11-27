×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Danilo Medina
Danilo Medina

Danilo Medina motiva a jóvenes de Samaná a participar en política

El exmandatario y presidente del PLD sostuvo el encuentro con jóvenes de 18 a 35 años

    Expandir imagen
    Danilo Medina motiva a jóvenes de Samaná a participar en política
    Danilo Medina durante el encuentro. (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, sostuvo este jueves un encuentro con un grupo de jóvenes de la provincia Samaná que manifestaron interés en integrarse a la actividad política.

    La reunión fue organizada por el presidente provincial del PLD, Mario Olivo, a solicitud de los propios jóvenes, quienes buscaban conocer la experiencia del exmandatario tanto en la vida partidaria como en su gestión gubernamental.

    Los asistentes, con edades entre 18 y 35 años, abordaron temas relacionados con educación, empleo, oportunidades para la juventud y participación política. También plantearon preguntas sobre la trayectoria de Medina, los gobiernos del PLD y la situación actual del país.

    Olivo explicó que el encuentro forma parte del interés creciente de jóvenes de la provincia en vincularse a espacios de decisión y aportar a sus comunidades. Varios de ellos expresaron su intención de integrarse de manera formal al PLD.

    Medina estuvo acompañado por Domingo Jiménez, miembro del Comité Político y supervisor de Enlaces en Samaná; así como por los miembros del Comité Central Gonzalo King, Óscar Martínez y Flor Ortiz.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.