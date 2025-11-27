Danilo Medina motiva a jóvenes de Samaná a participar en política

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, sostuvo este jueves un encuentro con un grupo de jóvenes de la provincia Samaná que manifestaron interés en integrarse a la actividad política.

La reunión fue organizada por el presidente provincial del PLD, Mario Olivo, a solicitud de los propios jóvenes, quienes buscaban conocer la experiencia del exmandatario tanto en la vida partidaria como en su gestión gubernamental.

Los asistentes, con edades entre 18 y 35 años, abordaron temas relacionados con educación, empleo, oportunidades para la juventud y participación política. También plantearon preguntas sobre la trayectoria de Medina, los gobiernos del PLD y la situación actual del país.

Olivo explicó que el encuentro forma parte del interés creciente de jóvenes de la provincia en vincularse a espacios de decisión y aportar a sus comunidades. Varios de ellos expresaron su intención de integrarse de manera formal al PLD.

Medina estuvo acompañado por Domingo Jiménez, miembro del Comité Político y supervisor de Enlaces en Samaná; así como por los miembros del Comité Central Gonzalo King, Óscar Martínez y Flor Ortiz.