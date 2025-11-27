Fuerza del Pueblo detalla ruta y motivos de la Marcha del Pueblo de este domingo

Rafael Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, ofrece los detalles. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza del Pueblo (FP) ofreció este jueves los detalles finales sobre la Marcha del Pueblo , convocada para este domingo 30 de noviembre, cuyo recorrido abarcará varios sectores del Distrito Nacional.

La movilización iniciará a las 10:00 a. m. en la intersección Albert Thomas con Nicolás de Ovando y concluirá en la avenida México esquina Duarte , donde el presidente del partido, Leonel Fernández , se dirigirá a los asistentes.

En una rueda de prensa encabezada por Rafael Paz , presidente de la FP en el Distrito Nacional, el dirigente afirmó que la marcha responde a reclamos ciudadanos. "Esta no es una marcha de un partido, sino del pueblo dominicano, de la gente que está cansada y exige respuestas", indicó.

El vocero del bloque de diputados, Rafael Castillo , explicó la ruta que tomará la marcha.

Recorrido La marcha iniciará en Nicolás de Ovando esquina Albert Thomas. Indicó que el recorrido continuará derecho por Nicolás de Ovando; girará a la derecha por la calle Mutualísimo (calle 10) y avanzará por la misma vía; doblará nuevamente a la derecha por la calle María Viuda de la Cruz (Doña Chucha); proseguirá hasta la avenida Juan Pablo Duarte; y de ahí se desplazará en línea recta hasta llegar a la avenida México, donde concluirá la manifestación.

El recorrido incluye los sectores La Zurza, Simón Bolívar, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo y Mejoramiento Social , hasta llegar a la zona entre San Carlos y Villa Francisca .

Durante la actividad, la dirigente Ana García , miembro de la Dirección Política, sostuvo que la protesta está fundamentada en reclamos por el alto costo de los alimentos, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, la falta de acceso al agua potable, el costo de los medicamentos y el incumplimiento de promesas gubernamentales.

En tanto, Javier Ubiera , delegado técnico de la FP ante la Junta Central Electoral, informó que la organización notificó formalmente la marcha al Ministerio de Interior y Policía, el cual no presentó objeciones. "Esta manifestación está amparada en todos los requisitos legales", aseguró.