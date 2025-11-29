Johnny Pujols: El PRM ha estafado al pueblo dominicano

Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, aseguró que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno "estafó" al pueblo con sus promesas y que los "ciudadanos sienten una profunda decepción por la actual gestión".

"La gente resume su percepción en una frase sencilla: Con el PLD se vivía mejor", comentó el dirigente político. Agregó que esta reacción se refleja en el detrimento actual de los servicios fundamentales como el eléctrico y de salud.

De igual modo, mencionó que en los gobiernos del PLD había mayores oportunidades de empleo, alimentos más asequibles y un país en constante modernización e inversión en infraestructura.

El dirigente peledeísta advirtió que, durante los últimos cinco años, el país ha registrado la más baja inversión pública de capital en más de siete décadas, situación que explica el deterioro visible en obras, servicios y dinamismo económico.

"Todo aquello que transformó la vida de los dominicanos durante los gobiernos del PLD ha ido desapareciendo", puntualizó.

