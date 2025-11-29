Los partidos encienden sus estructuras el fin de semana con marchas, afiliaciones y votaciones

Los partidos preparan sus estructuran de cara al 2028. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque en los últimos meses se han mantenido con agendas ordinarias, las tres principales fuerzas partidarias activarán sus estructuras al mismo tiempo durante este fin de semana con marchas de militantes, jornadas de afiliaciones y elecciones internas.

Los planes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para el fin de semana, se enmarcan dentro de los pasos apresurados que dan las organizaciones de cara a las lejanas elecciones del 2028.

El Partido de la Liberación Dominicana tiene programados dos encuentros claves para su reorganización interna. El sábado, la Secretaría de Relaciones Laborales pondrá en marcha el Congreso Fundacional de la Corriente Sindical Miguel Soto, una actividad pautada para la mañana en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

La dirigencia la describe como un espacio orientado a robustecer la presencia del sector laboral dentro de la vida política del partido.

Para el domingo, la atención se trasladará a la estructura jurídica. Ese día, la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales coordinará la elección de la nueva directiva de la corriente Dignidad Jurídica para el periodo 2025-2027.

Los abogados del PLD estarán habilitados para votar en ocho centros distribuidos por regiones, con el objetivo de facilitar la participación de los profesionales del derecho.

El PRM sale a buscar miembros

De su lado, el Partido Revolucionario Moderno anunció una amplia jornada nacional que se extenderá entre sábado y domingo para revisar sus registros internos y captar nuevos simpatizantes.

Las labores se desarrollarán en los municipios cabecera y demarcaciones seleccionadas por las direcciones provinciales, con puntos de inscripción instalados tanto en locales del partido como en espacios de alta circulación, además de operativos casa por casa.

Según su Secretaría de Organización, el objetivo central es reforzar la maquinaria territorial ante futuros compromisos electorales.

Para coordinar la jornada, el PRM distribuyó responsabilidades entre dirigentes nacionales y locales: en las tres circunscripciones del Distrito Nacional fueron asignados Faride Raful, Stalin Alcántara, Samuel Pereyra y Eduardo Sanz Lovatón; mientras que en el Gran Santo Domingo figuran como responsables Alfredo Pacheco, Tony Peña, Josefa Castillo, Gloria Reyes, Rolfi Rojas, Ángel de la Cruz y Eddy Olivares.

Marcha de la Fuerza del Pueblo

Mientras tanto, la Fuerza del Pueblo realizará el domingo su "Marcha del Pueblo", una movilización que abarcará varias zonas del Distrito Nacional.

El recorrido está pautado para iniciar a las 10:00 de la mañana en la intersección de las avenidas Albert Thomas y Nicolás de Ovando, y concluirá en la avenida México esquina Duarte, donde el presidente de la organización, Leonel Fernández, dirigirá un discurso a los asistentes.

La dirección de la Fuerza del Pueblo en la capital presentó los detalles finales en una rueda de prensa en la que se reiteró que la actividad responde a demandas sociales como el aumento del costo de la vida, la sensación de inseguridad, deficiencias en los servicios públicos, la falta de agua potable, el precio de los medicamentos y promesas gubernamentales que, según ellos, han quedado pendientes.