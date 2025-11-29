El PRM inicia jornada de verificación del padrón para elecciones de 2028

Militantes del PRM en el municipio de Santo DOmingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) inició este sábado sábado la jornada nacional "Verifícate", un proceso de verificación, inscripción y actualización del padrón de militantes, con miras a las elecciones de 2028.

La jornada se desarrolla de forma simultánea en todo el territorio nacional y en las seccionales del exterior, e incluye diversas campañas digitales para promover a la organización política y estructurar su padrón electoral.

El PRM informó que el objetivo de estos trabajos es actualizar su base de datos y facilitar la participación de sus miembros en los procesos internos que anteceden las elecciones internas y la definición de candidaturas para 2027.

Santo Domingo Norte

En el municipio Santo Domingo Norte, las actividades fueron encabezadas por Isidro Torres, presidente del PRM en esa demarcación. Las labores se llevaron a cabo en sectores como Sabana Perdida, Villa Mella, Los Guarícanos, El Higüero, entre otros.

Torres explicó que el proceso se realiza a través de una plataforma digital con validación biométrica, disponible en la página PRM Verifícate. Esta herramienta permite a los militantes confirmar su estatus y a nuevos interesados registrarse utilizando teléfonos móviles, tabletas o computadoras.

En la actividad estuvieron presentes Cándido Mambrú, Juan de la Cruz, el exdiputado Virgilio Merán Valenzuela, Caonabo Gutiérrez, el regidor Bernis Mambrú, Juan Herrera y Domingo Solís, entre otros.