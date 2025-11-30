Francisco Javier acusa al Gobierno de ser insensible ante el sufrimiento del pueblo

En el centro, Francisco Javier García, y junto a él, los abogados Leonardo Reynoso y Luis Yépez Suncar. ( FUENTE EXTERNA )

Francisco Javier García, miembro del Comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo este domingo que la gestión gubernamental del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha convertido en el "principal enemigo del pueblo dominicano", porque le ha reducido la capacidad para demandar los bienes y servicios acordes a sus necesidades.

García consideró que "las autoridades no muestran sensibilidad ante el sufrimiento de amplios segmentos de la población que pasan penurias económicas".

Aseguró que sus contactos con habitantes de toda la geografía nacional le han permitido escuchar los testimonios acerca de la disminución en la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas.

"Lo cierto es que la población ha visto disminuir su calidad de vida, agregó, tras un período de bienestar colectivo durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, el cual se expresó en el aumento de todos los indicadores económicos y sociales", señaló a través de una nota de prensa.

Elecciones para nueva directiva del partido

García acudió al mediodía de hoy a la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez en donde ejerció su derecho al voto en las elecciones para escoger la nueva directiva de la corriente gremial, Dignidad Jurídica.

Al votar en la mesa que le correspondió, conversó con los candidatos a la presidencia de Dignidad Jurídica, los abogados Leonardo Reynoso y Luis Yépez Suncar y los integrantes de ambas planchas quienes compiten en el certamen interno peledeísta.

Te puede interesar El PLD exige al PRM revelar a políticos ligados al narco y reclama investigación internacional

El abogado y dirigente del PLD Leonardo Reynoso, de la plancha número Uno (1) obtuvo el 62.17 por ciento de los votos depositados y Luis Yépez Suncar, de la plancha número dos (2) alcanzó el 37.83 %.

"El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acaba de anotarse un nuevo triunfo realizando unas elecciones bastante concurridas, participativas, entusiasta y transparente", dijo Bernardino Pichardo al emitir el boletín preliminar del proceso.