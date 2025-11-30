El expresidente Leonel Fernández afirmó este domingo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debe "recoger sus maletas" porque dejará el poder en el 2028, al encabezar la denominada "Marcha del Pueblo", donde aseguró que la actual gestión es "inepta" y que atraviesa una crisis que "solo se resolverá con un cambio de mando".

"Que recojan sus maletas porque es seguro que se van en el 28", afirmó durante su discurso central al concluir la movilización, que reunió una amplia multitud, que marchó por más de tres horas por barrios del Distrito Nacional.

Entre los primeros puntos de su intervención, Fernández defendió la propuesta de indexar los salarios, impulsada por su partido y por el senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández.

Señaló que cerca de 700,000 trabajadores podrían vivir mejor si el Gobierno aplicara esa medida y aseguró que la indexación permitiría que las familias dominicanas pudieran "comer las tres calientes".

"Si el Gobierno fuera sensible se daría cuenta de lo que significaría para la gente", dijo, tras asegurar que la Fuerza del Pueblo indexaría los salarios si llega al poder.

Bancarrota

Fernández afirmó que el país vive una crisis de solvencia estatal y que el 52 % de las obras de infraestructuras iniciadas por esta gestión están paralizadas.

"Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el Gobierno está en bancarrota", declaró al indicar que el país atraviesa un proceso de desaceleración económica marcado por un crecimiento de solo 2.2 % del PIB entre enero y septiembre, citando cifras del Banco Central.

Destacó que la proyección oficial fue recortada en siete ocasiones y que "haciendo mucho esfuerzo" el cierre del año sería de 2.5 %, una cifra que comparó con su desempeño cuando fue presidente, un tiempo en el que, según aseguró, el país crecía entre 6 % y 7 %.

El líder de la Fuerza del Pueblo declaró que la falta de dinero en la calle y la baja actividad comercial se reflejan en que las ventas del año han caído en 37 %, incluyendo el reciente Viernes Negro, que describió como "el peor de la historia".

Incremento del dólar

Otro punto tocado por Fernández fue el comportamiento de la tasa de cambio. Recordó que cuando el gobierno de Luis Abinader comenzó su gestión, en agosto del 2020, el dólar estaba en aproximadamente 57 pesos, mientras que ahora se aproxima a 65 pesos y podría llegar a 70 en el 2028, según informes de Ministerio de Hacienda y Economía.

Aseguró que esta tendencia "se está pareciendo mucho a 2003 y 2004", cuando Hipólito Mejía gobernó y que refleja una "crisis de confianza y de credibilidad" en la administración actual.

Lista de aumentos en alimentos

El expresidente presentó una lista de productos que, según dijo, han subido de precio desde el 2020 como el arroz, las habichuelas, los huevos, la leche, el queso y el pollo, entre otros.

Fernández reiteró que las importaciones se han más que duplicado en cinco años y que, según él, el Gobierno prefiere beneficiar a importadores en vez de apoyar a los productores locales, lo que calificó como una conducta que "solo conduce a la ruina del pueblo dominicano".

Subsidio eléctrico

El exmandatario recordó que la actual gestión calificó como excesivo un subsidio de 58,000 millones de pesos al sector eléctrico en 2020, pero hoy asciende a 98,000 millones.

Atribuyó el incremento al alza de las pérdidas técnicas y comerciales, que afirmó, pasaron de 27 % en 2020 a 44 % en la actualidad.

Fernández concluyó que la Fuerza del Pueblo es "la única alternativa real" para recuperar el crecimiento, apoyar a los productores, estabilizar los precios y mejorar los salarios.