PRM culmina jornada nacional "Verifícate", iniciativa para el registro y actualización del padrón

En el centro, el Secretario Nacional de Organización, Deligne Ascención Burgos, juntos a miembros del PRM. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) finalizó este domingo la jornada nacional "Verifícate", una iniciativa de registro y actualización del padrón con una moderna plataforma de registro biométrica, comunicó la entidad política.

Según una nota de prensa del partido, las jornadas se han desarrollado en los municipios cabecera y en otros municipios importantes seleccionados por las respectivas direcciones provinciales. Para ello, instalaron puntos fijos en los locales del partido, centros comerciales y lugares de mucho tránsito de personas, así como mediante visitas casa por casa.

El operativo busca fortalecer la estructura partidaria territorial y preparar el camino hacia los procesos electorales venideros.

El presidente nacional del PRM, José Ignacio Paliza, expresó en su cuanto de X, que solo en la jornada nacional del sábado 42,205 dominicanos se verificaron y/o inscribieron.

"Las cifras iban superando los 100 mil registros el domingo, con gran movilización de dirigentes y militantes", señala la nota.

La Secretaria General, Carolina Mejía motivó a los ciudadanos a verificarse en la plataforma de manera ágil y transparente.

En ese sentido, el Secretario Nacional de Organización, Deligne Ascención Burgos, explicó que el proceso se ha estado realizando mediante una plataforma digital que permite a los militantes confirmar su estatus y a nuevos interesados inscribirse desde cualquier dispositivo, resaltando el sistema de validación biométrica incorporado.

Comisionados

En el Distrito Nacional, estuvieron designados como comisionado Faride Raful y Stalin Alcántara para la circunscripción 1, Samuel Pereyra en la circunscripción 2 y Eduardo Sanz Lovatón en la circunscripción 3.

Para el Gran Santo Domingo: Alfredo Pacheco en Santo Domingo Este, Tony Peña en Santo Domingo Norte, Josefa Castillo en Boca Chica, Gloria Reyes en Los Alcarrizos, Rolfi Rojas en Pedro Brand, Ángel de la Cruz en Santo Domingo Oeste y Eddy Olivares en San Antonio de Guerra.

En la provincia de Santiago, los encargados de la jornada fueron; Raquel Peña, junto a Ulises Rodríguez y Andrés Cueto. En La Vega, Limbert Cruz, a cargo de los municipios de La Vega y Jima, mientras que Kelvin Cruz supervisa los municipios de Jarabacoa y Constanza. En Puerto Plata, el responsable fue Igor Rodríguez.

El equipo de comisionados para la provincia Duarte estuvo encabezado por Franklin García Fermín y Olmedo Caba. En Espaillat, fue designado Andrés Bautista. En María Trinidad Sánchez, el coordinador fue Demetrio Vicente, y en Samaná, Alexis Victoria.

La provincia Hermanas Mirabal estuvo bajo la supervisión de Freddy Correa, mientras que Monseñor Nouel por Freddy Fernández y en Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos.

En tanto que, en Valverde, la coordinación estuvo en manos de Víctor D´Aza; en Dajabón, Margarito Carlos de León; en Santiago Rodríguez, Fernando Antonio Durán; y en Montecristi, Luis Delgado. Rafael Salazar en San Cristóbal y Luis Valdez en Peravia.

En la provincia de San José de Ocoa, Roberto Ángel Salcedo, "quien tenía la misión de coordinar las actividades del Pracaf en esta demarcación. En Azua, Guido Gómez Mazara, y en Barahona, Edgar Féliz. Para Bahoruco, el PRM asignó a los hermanos Lama, y en Independencia, a Frank Erasme. Pedernales fue supervisado por Sigmund Freund.

En Elías Piña, el dirigente asignado fue Faruk Miguel Castillo. Para San Juan, fueron seleccionados Eulalio Ramírez y David Herrera. Miguel Vásquez fue asignado a la provincia de Hato Mayor, mientras que Víctor Bisonó en Monte Plata.

Completaron el listado: Nelson Arroyo en San Pedro de Macorís, Santiago Zorrilla en El Seibo, Carlos Bonilla en La Romana, y Jean Luis Rodríguez en La Altagracia.

Te puede interesar JCE informa aplicación "Verifícate" registra más de 2,800,000 consultas