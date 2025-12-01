La JCE intima a la Fuerza del Pueblo por posible propaganda anticipada en marcha del domingo

Marcha de la Fuerza del Pueblo la tarde del domingo. ( SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE )

La Junta Central Electoral (JCE) intimó este lunes al partido Fuerza del Pueblo (FP) al considerar que en la actividad del domingo llamada “Marcha del pueblo” se emplearon elementos que podrían configurar actos propaganda electoral antes de la campaña.

En un acto de alguacil, el Pleno de la JCE señala que la actividad estuvo encabezada y promovida directamente por la organización política, utilizando su nombre, colores, emblemas y simbología partidaria.

Esa forma, señala el órgano, la convierten en un acto que podría confundirse con proselitismo previo al período permitido. En ese sentido, la JCE pide a la Fuerza del Pueblo tomar las medidas para que sus marchas sean según lo estipulado en la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

El órgano advierte que, de no cumplir, la Fuerza del Pueblo podría incurrir en las infracciones administrativas contenidas en el artículo 308, numerales 4 y 5, de la ley Electoral.

Además, en caso de desacato, el Pleno de la JCE facultaría a la Unidad de Sanciones Electorales y Medidas Cautelares para iniciar un procedimiento sancionador, conforme a las leyes 33-18 de Partidos y Agrupaciones Políticas y 20-23, de Régimen Electoral, y al Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral.

La notificación concluye indicando que la comunicación fue entregada en manos de representantes del partido, quedando constancia formal del acto para evitar alegatos de desconocimiento.

El acto fue depositado por el alguacil Ramón Darío Ramírez Solís.