Los políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) criticaron este lunes con dureza la marcha realizada el domingo por la Fuerza del Pueblo (FP) en reclamo de problemas sociales, al considerar que en la práctica se trató de una actividad política ejecutada fuera de los plazos establecidos por la Ley de Partidos y la Ley Electoral.

Varios legisladores oficialistas pidieron a la Junta Central Electoral (JCE) intervenir con urgencia y determinar si la oposición incurrió en violaciones que ameriten sanciones.

La diputada Soraya Suárez, representante de Santiago, afirmó que el recorrido organizado por la Fuerza del Pueblo "no fue una marcha realmente", sino una "caravana política muy clara", apoyándose en que, según dijo, participaron figuras partidarias y se exhibieron elementos propios del proselitismo.

La congresista lamentó que, mientras la oposición reclama al Gobierno y al PRM cumplir con los tiempos legales, sea ese mismo partido el que promueva actividades que considera fuera de calendario.

Sostuvo que, a su juicio, la manifestación "no logró el efecto que ellos querían" y llamó directamente a la JCE a tomar medidas.

Exceso de democracia

Una posición similar externó el diputado Ignacio Aracena, quien planteó que el país vive "un exceso de democracia" que permite este tipo de movilizaciones, pero que la Fuerza del Pueblo "se pasó de las rayas".

El diputado de Santo Domingo Oeste aseguró que la marcha terminó convertida en "un reclamo político", señalando la presencia de banderas, gorras y pancartas partidarias de la Fuerza del Pueblo.

Dijo esperar que la Junta establezca sanciones en virtud de que la actividad, según él, fue "un acto político disfrazado".

En la misma línea, el diputado Wandy Batista calificó la marcha como "una imprudencia" y un reflejo de "desesperación" de los dirigentes políticos de la Fuerza del Pueblo.

En ese sentido, atribuyó el interés en promover estas acciones a razones electorales, mientras que, a su parecer, la ciudadanía está enfocada en los proyectos y ejecutorias del Gobierno.

El diputado de La Romana consideró que hubo una "violación flagrante" a la normativa electoral y opinó que, como mínimo, la JCE debería emitir una amonestación en contra de los políticos de la Fuerza del Pueblo que organizaron la movilización del domingo.

El expresidente Leonel Fernández encabeza la marcha junto a su hijo, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández (izquierda), y el dirigente político Radhamés Jiménez (centro). (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Desde el Senado, Dagoberto Rodríguez también expresó que la convocatoria fue "política 100 %" y que la JCE debe revisarla, aunque señaló que todos los partidos, incluyendo el PRM, deben ser supervisados para evitar actividades fuera de tiempo.

El senador de Independencia aclaró que los operativos de verificación e inscripción interna que realiza su organización son distintos a un acto proselitista, pues responden a la necesidad de depurar el padrón, donde dijo que han detectado militantes fundadores que no aparecían registrados.

El senador advirtió que movilizaciones adelantadas "pueden alborotar al país", aunque consideró que la tensión generada por la marcha quedaría diluida con el inicio del ambiente navideño.

La "Marcha del Pueblo"

El domingo, la Fuerza del Pueblo sacó sus músculos políticos y encabezó una marcha multitudinaria que recorrió sectores de la capital como Capotillo, La Libertad, Villa Consuelo, Mejoramiento Social, 24 de abril y otros.

El recorrido estuvo encabezado por el presidente de la organización opositora, el exmandatario Leonel Fernández, quien aprovechó la movilización para criticar los altos precios de los alimentos, los subsidios eléctricos, la falta de indexación salarial y la disminución del crecimiento económico en el país.

Grupo de ciudadanos asisten a la marcha de la Fuerza del Pueblo recorren las calles de de diverses sectores en reclamo por el alto costo de la vida. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)