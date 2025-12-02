Manolo Pichardo cuestiona advertencia de la JCE tras marcha de la Fuerza del Pueblo

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Manolo Pichardo. ( FUENTE EXTERNA )

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo, cuestionó este martes la advertencia emitida por la Junta Central Electoral (JCE) tras la marcha realizada por esa organización política el pasado domingo.

A través de su cuenta en la red social X, Pichardo sostuvo que los partidos políticos son los "medios y canales fundamentales que articulan la voluntad ciudadana con el Gobierno y el Estado" y que su labor incluye el "deber irrenunciable de acompañar a los ciudadanos en sus demandas políticas y sociales más sentidas".

"La masiva marcha de la Fuerza del Pueblo el pasado domingo, en legítimo reclamo de la mejoría de las condiciones materiales de existencia de las mayorías, no solo no escapa a la naturaleza de una formación política, sino que la reafirma con contundencia," afirmó el dirigente político.

Pichardo calificó el acto de la JCE como "profundamente cuestionable", al tiempo que sugirió dos posibles hipótesis sobre la motivación de los jueces del organismo electoral:

"Cedieron a la presión de sectores que se sintieron visiblemente intimidados y desnudos ante la inmensa fuerza de convocatoria demostrada por el partido verde en la calle."

en la calle." "Ignoran de manera preocupante cuál es el rol constitucional y democrático de un partido político en la sociedad."

El expresidente del Parlacen sostuvo que cualquiera de las dos opciones es "sumamente grave". Si fue por presión, el organismo "carece de la suficiente entereza e independencia para ajustarse estrictamente a la ley." Si fue por ignorancia, se está ante una "cuestión de ignorancia vergonzosa respecto a los pilares de la democracia".

Seguirán en las calles

Pichardo aseguró que Fuerza del Pueblo "no se dejará amedrentar" y continuará en las calles al lado del pueblo, actuando "apegados al ejercicio más legítimo y democrático".

Recordó que la participación del partido en las calles no es una novedad, citando que que el partido a salido a las calles en favor de la Constitución y que han acompañado marchas en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el Día Nacional de la Juventud y el Día Internacional del Trabajo, señalando que la reciente movilización por el deterioro de la calidad de vida es la "coherente continuación de nuestro compromiso social."