×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Fuerza del Pueblo
Fuerza del Pueblo

Fuerza del Pueblo exige a la JCE retirar advertencia por propaganda y niega violación electoral

En un acto de alguacil depositado el 2 de diciembre, el partido calificó la imputación como "infundada"

    Expandir imagen
    Fuerza del Pueblo exige a la JCE retirar advertencia por propaganda y niega violación electoral
    Fuerza del Pueblo (FP) exigió a la Junta Central Electoral (JCE) retirar la advertencia en la que se le atribuye presunta propaganda electoral prohibida durante la "Marcha del Pueblo". (DIARIO LIBRE)

    Fuerza del Pueblo (FP) exigió a la Junta Central Electoral (JCE) retirar la advertencia en la que se le atribuye presunta propaganda electoral prohibida durante la "Marcha del Pueblo", y negó de forma categórica haber violado la ley.

    En un acto de alguacil depositado el 2 de diciembre, el partido calificó la imputación como "infundada" y advirtió que la interpretación del órgano comicial "pone en riesgo derechos fundamentales".

    RELACIONADAS

    Implicaciones legales y políticas de la advertencia

    FP sostiene que la marcha fue una manifestación ciudadana amparada por los derechos de reunión y libertad de expresión, y que no incluyó promoción de candidatos ni llamados al voto. Alega que el uso de colores, símbolos y consignas no constituye propaganda anticipada y acusa a la advertencia de "confundir protesta con proselitismo".

    El partido también considera que la advertencia genera incertidumbre jurídica y podría sentar un precedente que limite la participación política. En su petitorio, solicita que la JCE rectifique su posición y ajuste sus criterios para evitar restricciones indebidas a la libre manifestación pública.

    Lo que dijo la JCE

    El uso del nombre, colores y símbolos en la llamada "Marcha del pueblo", dirigida por el expresidente Leonel Fernández, motivó a la Junta Central Electoral (JCE) a intimar a la Fuerza del Pueblo (FP), dejándole saber que esos elementos pueden interpretarse como proselitismo, que a esta fecha resulta prematuro. 

    En un acto de alguacil, el órgano electoral pide a la Fuerza del Pueblo tomar las medidas para que sus marchas sean según lo estipulado en la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

    El órgano advierte que, de no cumplir, la Fuerza del Pueblo podría incurrir en las infracciones administrativas contenidas en el artículo 308, numerales 4 y 5, de la Ley Electoral.  En caso de multa, estas pueden llegar hasta los 200 salarios mínimos.

    Además, si hay desacato, el Pleno de la JCE facultará a la Unidad de Sanciones Electorales y Medidas Cautelares para iniciar un procedimiento sancionador, conforme a las leyes 33-18 de Partidos y Agrupaciones Políticas y 20-23, de Régimen Electoral, y al Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.