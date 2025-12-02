Centro Juan XXIII afirma que partidos políticos pueden ser sujetos obligados sin modificar la Ley

El El Centro Juan XXIII también recordó que, conforme a la Ley Electoral y la Ley de Partidos, correspondería a la Junta Central Electoral (JCE) fungir como entidad supervisora. ( ARCHIVO )

El Centro Juan XXIII afirmó este martes que no es necesario modificar la Ley 155-17 contra el lavado de activos para que los partidos políticos sean incorporados como sujetos obligados, ya que el artículo 33 de dicha legislación otorga al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) la facultad de incluir nuevas entidades consideradas de riesgo.

La organización sostuvo que es fundamental fortalecer los controles para evitar la entrada de dinero ilícito en la actividad política.

La posición fue expresada en respuesta a declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien apoya el fortalecimiento de los controles antilavado en el sistema político.

El Centro Juan XXIII considera que la ley ya establece los mecanismos necesarios para lograr este objetivo sin necesidad de acudir al Congreso, lo que podría prolongar el proceso y afectar su efectividad en el próximo certamen electoral.

Como alternativa, propone que la Junta Central Electoral (JCE) solicite formalmente al CONCLAFIT la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados y que esta entidad emita una resolución para incorporarlos.

"Esta acción inmediata no requiere aprobación del Congreso y puede implementarse en un breve plazo", indica.

El Centro también recordó que, conforme a la Ley Electoral y la Ley de Partidos, correspondería a la JCE fungir como entidad supervisora de las organizaciones políticas una vez sean incorporadas bajo el régimen de prevención de lavado y financiamiento ilícito.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía y a los propios partidos políticos a respaldar estas medidas y a exigir mayor transparencia en el financiamiento partidario, ante lo que calificó como una "preocupante incursión del dinero sucio en la actividad política".

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, anunció que los partidos deberán ser "sujetos obligados" ante la Ley 155-17, un giro que busca cerrar la puerta al narcotráfico en la política y someter a las organizaciones a controles antilavado.

La propuesta, que el PRM presentará al Congreso, convertiría a los partidos en entidades obligadas a reportar movimientos financieros, aplicar auditorías internas y verificar el origen de fondos y militantes, como ya hacen los bancos, ONG de riesgo y otros sectores regulados.