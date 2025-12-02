Tony Peña Guaba defiende el legado de su padre tras acusaciones de un periodista

El director del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, respondió este martes a las declaraciones de un periodista, quien en un programa de televisión vinculó al fallecido José Francisco Peña Gómez con temas de narcotráfico y presuntos financiamientos ilícitos.

Peña Guaba calificó estas afirmaciones como una "calumnia rastrera" y recordó que su padre es una de las figuras más respetadas de la vida democrática dominicana, cuya trayectoria siempre estuvo marcada por la integridad, la lucha social y la defensa de los valores democráticos.

El funcionario lamentó que, a casi tres décadas del fallecimiento de su progenitor, continúen propagándose versiones falsas que buscan distorsionar la historia y empañar el legado de uno de los líderes más influyentes del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Peña Guaba expresó: "ayer un periodista de un medio de comunicación irrespetó vulgarmente la memoria de mi padre el Dr. José Francisco Peña Gómez. Es increíble que a 27 años de su desaparición física sigan las calumnias rastreras. El líder no está, pero estamos sus descendientes para defender su honra."

Advertencia

Peña Guaba también advirtió que la familia Peña Gómez no permitirá la difusión de acusaciones infundadas ni el uso de la figura de su padre para generar controversia mediática.

Subrayó que la vida de José Francisco Peña Gómez fue examinada públicamente durante más de cuatro décadas y que jamás existió señalamiento ni investigación formal que lo vinculara a actividades ilícitas.