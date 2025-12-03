Danilo Medina no está interesado en que lo rehabiliten, de acuerdo a Camacho

Radhamés Camacho piensa que es una "injusticia" el transitorio en la Constitución que impide a Danilo Medina presentarse como candidato presidencial. ( FUENTE EXTERNA )

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, reiteró este martes su apoyo a que se elimine el artículo transitorio de la Constitución que impide una nueva candidatura del expresidente Danilo Medina, pero aclaró que el propio exmandatario no está interesado en gestionar su habilitación política.

Camacho, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó el impedimento como "una injusticia" y "una ignominia". Sostuvo que la Constitución "no debe estigmatizar ni agraviar a un ciudadano", en referencia a la restricción que pesa sobre Medina desde la reforma constitucional de 2015.

Sin embargo, subrayó que Medina no promoverá cambios a su favor. "Tengo claro que Danilo Medina no canalizaría esa petición", dijo el dirigente, señalando que el expresidente está enfocado en fortalecer el liderazgo interno del PLD y no en una candidatura presidencial.

"Es un peledeísta laborioso"

"Danilo Medina es un peledeísta laborioso y, como discípulo del profesor Juan Bosch, está dedicado a impulsar el desarrollo de nuevos liderazgos en el Partido", afirmó.

A pesar de ello, Camacho insistió en su posición personal a favor de que se elimine el impedimento constitucional. "Si me preguntan a mí, yo levanto las dos manos", expresó.

