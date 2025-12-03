Dirigentes del PLD anuncian apoyo a Gonzalo Castillo rumbo al próximo torneo electoral

En la actividad, los presentes dijeron sentirse confiados en que Gonzalo Castillo representa la opción más segura para regresar al poder. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunciaron la tarde de este miércoles sus intenciones de presentar a Gonzalo Castillo como candidato presidencial de la organización para las elecciones de 2028 próximo.

Castillo fue el candidato presidencial del partido opositor en los comicios de 2020. Fue ministro de Obras Públicas.

El diputado Gustavo Sánchez indicó que los actuales congresistas del partido morado "han desafiado todo" para brindar apoyo a la presentación de la precandidatura de Castillo.

Enfatizó que el exministro de Obras Públicas representa la mejor opción al poder, y que el Partido de la Liberación Dominicana representa unidad y organización.

Además, señaló la necesidad de madurez política y de sentido estratégico del partido que representa, indicando que la actividad no es una señal de confrontación o división, sino la búsqueda de concretar la unión en el mismo.

En tal sentido, Sánchez remarcó la necesidad de reconectar con el pueblo dominicano y de fortalecer el partido, organizando su liderazgo en los territorios.

"Gonzalo Va"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/gonzalo-a7aae0be.jpg (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

En el acto, concurrido por dirigentes de las bases moradas de diferentes puntos del país, Hilda Genao, exdiputada de la República, expresó que Castillo cuenta con el apoyo de congresistas y alcaldes que se aúnan en torno a su figura.

En la actividad, en la que destacaron cantos alusivos a la unión del PLD, y decorado bajo el slogan "Gonzalo Va", los presentes dijeron sentirse confiados en que el político representa la unión del otrora partido gobernante y su opción más segura para regresar al poder.

La actividad fue realizada en un hotel capitalino.