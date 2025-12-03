El PRM entierra posibilidad de cambio constitucional para candidatura de Danilo Medina

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) cerró las puertas este miércoles a cualquier intento de reabrir la discusión sobre la habilitación del expresidente Danilo Medina para las elecciones del 2028, como lo propuso el diputado Ramón Bueno, de la organización oficialista.

Tanto José Ignacio Paliza, presidente del PRM, como Ricardo de los Santos, presidente del Senado, afirmaron que el tema quedó sellado con la reforma constitucional del 2024, impulsada por el presidente Luis Abinader.

Desde la dirección del partido oficialista se recordó que la reforma constitucional fue concebida precisamente para colocar límites definitivos a las aspiraciones presidenciales, mediante disposiciones que impiden modificar el régimen de dos periodos y nunca más.

Según explicó Paliza, estos "candados" fueron introducidos para evitar que en el futuro surgieran presiones políticas que reabrieran la posibilidad de habilitar a mandatarios que ya completaron dos gestiones.

"Para nosotros eso es un tema cerrado", escribió Paliza en su cuenta de X.

Ricardo de los Santos, quien presidió la Asamblea Revisora en 2024 y es presidente del Senado, también dijo que el proceso de reforma constitucional se llevó a cabo con el objetivo de establecer reglas firmes que garanticen la alternancia democrática.

De los Santos señaló que durante esa reforma se dejó claramente consignado que ningún presidente puede participar más allá de dos periodos y que ese punto no está sujeto a reinterpretaciones.

Además, rechazó que exista alguna línea partidaria dentro del PRM orientada a favorecer un cambio en la reelección, al asegurar que los argumentos del diputado Bueno carecen de sustento.

En ese sentido, explicó que la posición oficial del partido siempre fue la expresada por el presidente Abinader sobre blindar la Constitución para impedir movimientos que busquen extender mandatos.

"Para mí eso es un tema cerrado y yo no me voy a desdecir", sentenció el presidente de los senadores.

La propuesta de Ramón Bueno

El debate surgió luego de que el diputado Ramón Bueno, también del PRM, anunciara que someterá un proyecto de ley para habilitar nuevamente a Medina.

Bueno justificó su planteamiento en la idea de que la democracia se fortalece permitiendo que los partidos presenten a todas sus figuras con liderazgo y consideró que el expresidente podría aportar al sistema de partidos y que la dinámica electoral actual hace pertinente discutir la propuesta.

La Constitución del 2024

La Constitución dominicana establece que un expresidente que haya cumplido dos periodos no puede volver a aspirar al cargo. Aunque la regla existía desde la reforma de 2015, en el 2024 el presidente Abinader promovió una modificación que la convirtió en cláusula pétrea, lo que significa que no puede ser cambiada en el futuro.