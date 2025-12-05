Deligne Ascención: acciones individuales no representan al PRM y Gobierno responde con transparencia

El secretario nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención, afirmó que recientes episodios utilizados para cuestionar al Gobierno y al partido oficial corresponden a acciones "estrictamente individuales", que, según dijo, no reflejan la esencia ni los valores de la organización política.

Ascención aseguró que sectores específicos "intentan confundir a la opinión pública asociando al Gobierno o al PRM con hechos que, lejos de representar al partido, lo contradicen".

Según una nota de prensa, sostuvo que frente a ese intento de "sustituir la realidad por matrices de opinión fabricadas", el Gobierno ha respondido con "transparencia, hechos y rendición de cuentas".

"No se trata de crítica política legítima, siempre necesaria, sino de campañas dirigidas a empañar la credibilidad del Estado y del liderazgo que lo conduce, generando ruido y desinformación", expresó en una reflexión remitida a los medios.

"Frente al ruido, hechos; frente a la distorsión, rendición de cuentas"

El también funcionario gubernamental destacó que el Gobierno ha enfrentado estos desafíos con una doctrina clara: "transparencia, información y verdad".

Aseguró que esa línea de acción se evidencia en datos verificables, en la defensa de la independencia del Ministerio Público y en la decisión de no proteger a nadie.

"El Gobierno ha sido el primero en desmontar la impunidad como regla, aun cuando la verdad resulte incómoda. Intentar convertir esa firmeza en ´culpa´ constituye una distorsión deliberada", afirmó.

Agregó que defender la verdad "es defender al Estado, no a individuos".

No dejar que otros "construyan la realidad"

Ascención advirtió que, en política, el silencio ante la mentira abre espacios para que otros "construyan" realidades distorsionadas. En ese sentido, señaló que el liderazgo del PRM tiene la responsabilidad de ofrecer información precisa "sin estridencias ni confrontaciones estériles".

Destacó además el alcance de la reciente Jornada Nacional de Verificación de la militancia, que describió como un ejercicio "inédito" en la política dominicana.

Mientras algunos actores ,dijo, intentan sembrar dudas sobre la integridad del partido, el PRM decidió abrir sus padrones, depurar su registro y fortalecer su estructura desde dentro. "Es una señal inequívoca de madurez política y de respeto a la militancia", puntualizó.

Confianza como base de avance

El dirigente señaló que el país ha recuperado un elemento fundamental para su avance: la confianza. Mencionó que esta se refleja en la ejecución de obras, la administración de los recursos públicos, la seguridad, la economía, la defensa de la frontera y la consolidación de la independencia del Ministerio Público.

En su reflexión, aseguró que la principal responsabilidad del liderazgo político es "proteger la verdad como patrimonio común" por encima de los debates mediáticos.

"Cuando la verdad se sostiene, el ruido se desvanece; cuando se documenta, la manipulación pierde fuerza; y cuando se convierte en política de Estado, la democracia se vuelve más fuerte", concluyó.